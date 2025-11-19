Secciones
Claudio Zuchovicki: "Producimos lo que el mundo quiere comprar y a muy buen precio"

El presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el país está en un momento clave.

Hace 2 Hs

Según Claudio Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Argentina se encuentra ante una oportunidad económica única, comparándola con "patear un penal sin arquero". El economista se mostró optimista sobre el futuro del país, al destacar su potencial como exportador de energía y alimentos, sectores de alta demanda a nivel global.

"Producimos lo que el mundo quiere comprar y a muy buen precio", afirmó Zuchovicki, quien subrayó la creciente necesidad de energía para sustentar la inteligencia artificial y el rol de Argentina como proveedor clave. "Todos los indicadores apuntan a que tenés una oportunidad histórica", agregó.

Sin embargo, Zuchovicki enfatizó que para aprovechar este escenario favorable es crucial implementar reformas estructurales postergadas durante décadas. Criticó la alta informalidad laboral, donde "la mitad de los trabajadores está en negro", y cuestionó la falta de una reforma fiscal que alivie la presión sobre el sector productivo.

"¿Cómo no vas a defender una reforma fiscal cuando la mitad no paga impuestos y el que sí paga, paga el doble porque la otra mitad no tributa?", se preguntó. 

La importancia de la institucionalidad

El presidente de BYMA consideró que la educación es fundamental para asegurar el éxito de las reformas, ya que "si no hay recursos humanos, por más plata que pongas, esto fracasa". También destacó la importancia de la institucionalidad, promoviendo que las leyes se hagan en el Congreso y no por decreto.

En relación con la crisis que afecta a las pymes, Zuchovicki reconoció la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de la población. Explicó que, si bien el salario real aumentó en algunos sectores, el salario disponible se ha reducido por el aumento de las tarifas de servicios públicos. "En el AMBA hoy tenemos un humor horrible", admitió.

Zuchovicki concluyó que el Gobierno nacional debe enfocarse en resolver los problemas macroeconómicos, promoviendo reglas claras y reduciendo la dependencia del Estado. "Lo que tratan de hacer es desregular a la cantidad de gente que le tenés que pedir permiso para hacer algo", explicó sobre la política del Ejecutivo.

