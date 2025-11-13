Tras la defensa de Luis Caputo al esquema de bandas, el dólar oficial profundizó su tendencia bajista: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

La vocera también se refirió a las perspectivas de crecimiento, al señalar que la economía argentina se encuentra en un proceso de expansión, impulsado por la recuperación de sectores como el energético, el minero y el agrícola. Subrayó que estas mejoras han contribuido a la reducción de la pobreza y que las reformas estructurales en materia tributaria y laboral serán clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y el crecimiento del sector privado.