Tras la defensa de Luis Caputo al esquema de bandas, el dólar oficial profundizó su tendencia bajista: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Después de que el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo ratificara el esquema de bandas cambiarias, el dólar oficial retrocedió cinco unidades para finalizar a $1.430 para la venta y a $1.380 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).
En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la divisa terminó a $1.382,14 para la compra y a $1.433,55 para la venta.
En el segmento mayorista, la moneda estadounidense cerró a $1.406, una leve baja de $6 respecto al cierre de ayer, con un volumen de operaciones en torno a los U$S208 millones. De esta manera, se ubicó a 6,9% del techo de la banda cambiaria, niveles no vistos en un mes, consolidando la “pax cambiaria” tras la victoria de la administración de Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Por su parte, el dólar "blue" operó sin cambios durante la rueda de hoy al cerrar a $1.435 para la venta y $1.415 para la compra.
Las cotizaciones financieras, en tanto, registraron subas. El Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,3% y llegó a los $1.481,97, mientras que el MEP subió 0,3% y alcanzó los $1.455,87
El FMI insistió en la necesidad de acelerar la acumulación de reservas en Argentina
Consultada sobre las metas de reservas y las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que la situación “cambió en las últimas semanas”, Kozack respondió que “sería prematuro pronunciarse sobre si se alcanzarán dichos objetivos en el futuro”.
Con tono cauteloso, la vocera añadió: “En nuestras conversaciones con las autoridades hemos insistido en la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para gestionar mejor la volatilidad y fortalecer la confianza del mercado. En este sentido, sigue siendo fundamental mantener un marco monetario y cambiario coherente y robusto”, consignó el diario "Ámbito".
Kozack reconoció que Argentina enfrenta “importantes desafíos”, aunque consideró que la mejora de las condiciones del mercado representa una oportunidad para consolidar la estabilidad macroeconómica y acelerar la acumulación de divisas.
Por su parte, el ministro Caputo reafirmó que el fortalecimiento de las reservas del Banco Central (BCRA) sigue siendo un punto central de la política económica, aunque aclaró que el contexto financiero actual es distinto. Explicó que, si bien el Gobierno seguirá comprando divisas, la acumulación estará enfocada en robustecer el balance del Banco Central y no en cubrir vencimientos de deuda.
Caputo sostuvo que las reservas netas son positivas y que las obligaciones en moneda extranjera, como los pagos de bonos y compromisos con organismos internacionales previstos para enero, podrán afrontarse con distintas fuentes de financiamiento. “Es prioridad acumular reservas, pero ahora no con el objetivo de utilizarlas para pagar deuda”, señaló.
En cuanto al panorama inflacionario, Kozack destacó que las autoridades argentinas continúan adoptando medidas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y reducir las distorsiones. Afirmó que la inflación anual muestra una fuerte desaceleración y que las políticas fiscales y monetarias han contribuido a anclar las expectativas y contener la volatilidad del tipo de cambio.
La vocera también se refirió a las perspectivas de crecimiento, al señalar que la economía argentina se encuentra en un proceso de expansión, impulsado por la recuperación de sectores como el energético, el minero y el agrícola. Subrayó que estas mejoras han contribuido a la reducción de la pobreza y que las reformas estructurales en materia tributaria y laboral serán clave para garantizar la sostenibilidad fiscal y el crecimiento del sector privado.
Finalmente, Kozack resaltó que el FMI mantiene su apoyo a los esfuerzos de estabilización y reforma de Argentina, y que la continuidad de las políticas y el consenso político serán esenciales para consolidar los avances alcanzados.
Durante una conferencia de prensa realizada en Washington, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, se refirió al régimen cambiario argentino y a los objetivos de acumulación de reservas. “El régimen monetario es competencia de las autoridades del país. En el FMI consideramos que el esquema elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa, además de asegurar un crecimiento sólido y sostenible”, expresó.