Ante inversores, Luis Caputo reconoció que podría haber ajustes en las bandas cambiarias

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se comprometió a acumular reservas y recomprar bonos, durante una reunión con banqueros en el marco de su gira por Estados Unidos.
Según informó el medio especializado Bloomberg, que cita a dos fuentes consultadas, el titular del Palacio de Hacienda también mencionó la posibilidad de ajustar la banda cambiaria al 1,5% -actualmente se encuentra en 1%-, dependiendo de la evolución de la inflación y la demanda de pesos.
En un artículo titulado “Caputo le dice a banqueros que la Argentina va a aumentar las reservas y a recomprar bonos”, Bloomberg explicó que el plan del Gobierno de Javier Milei se llevará adelante mientras el peso se mantenga dentro del rango de flotación.
“Durante una reunión con cerca de 40 inversores, en una sede del JP Morgan Chase & Co. el viernes, Caputo declaró que el presidente Javier Milei no tiene la intención de liberalizar el tipo de cambio de la moneda argentina, sino que lo mantendrá dentro de la banda establecida”, señaló el medio.
Esa postura fue reiterada en múltiples oportunidades por el mandatario y por los funcionarios de su administración, tanto antes como después de las elecciones. Sin embargo, la posible modificación del ajuste de la banda al 1,5% mensual representa una novedad, ya que el Gobierno no lo había mencionado públicamente. Hasta el momento, los cambios en el esquema cambiario se mantienen en 1% hacia el techo y hacia el piso.
El mismo artículo indicó que Caputo se prepara para dar a conocer el plan completo dentro de 30 días.
Ese programa incluiría -siempre según Bloomberg- el periodo de tiempo para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y el bono de deuda para educación anunciado por el actual canciller Pablo Quirno cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas, que se articulará a través del JP Morgan.
Asimismo, el medio aseguró que el ministro buscará adquirir dólares incluso cuando el peso fluctúe dentro de las bandas, con el objetivo de fortalecer las reservas del Banco Central. También señaló que el funcionario tiene intenciones de recomprar bonos globales con vencimientos en 2029 y 2030, mediante una fuente de financiamiento más barata.
No obstante, Bloomberg aclaró que no se brindaron mayores detalles sobre este mecanismo debido a un acuerdo de confidencialidad firmado por los funcionarios libertarios con Estados Unidos.