“Oro blanco”: la bebida que mejora la microbiota intestinal y refuerza las defensas, según la ciencia

¿Qué es el kéfir?

Descrito como "oro blanco" por algunos especialistas, el kéfir es una bebida fermentada que en el último tiempo ganó gran popularidad. Sus variantes comprenden desde la leche de vaca, hasta de oveja, con arándanos o con base de agua. Sin embargo, hasta el momento los estudios humanos aún son acotados y variados, pero los primeros resultados dieron cuenta de los beneficios para restablecer el entorno intestinal y aumentar la diversidad bacteriana.