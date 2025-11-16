¿Estómago hinchado? cuatro consejos rápidos para aliviar la inflamación y el malestar

La inflamación estomacal puede ser molesta, pero hay estrategias sencillas para aliviarla, ya sea por gases, estreñimiento o retención de líquidos. Los especialistas recomiendan cambios en la alimentación y el estilo de vida.
Según los especialistas, adoptar ciertos hábitos alimenticios y de estilo de vida puede marcar la diferencia. A continuación, te contamos cómo desinflamar el estómago y recuperar la comodidad digestiva.
Alimentación saludable para el estómago
Para reducir la inflamación estomacal, es crucial priorizar una dieta rica en fibras que favorezca la digestión.
Los alimentos integrales, frutas y vegetales son excelentes opciones. Asimismo, se recomienda limitar el consumo de alimentos que puedan generar gases, como combinar dos o más carbohidratos en una misma comida (pasta con papa, arroz con papa o arroz con porotos).
Evita también las gaseosas, edulcorantes artificiales y alimentos procesados como salchichas, lasaña o pizzas congeladas. La eliminación temporal de la leche puede ser útil para identificar posibles intolerancias, especialmente a la lactosa o al gluten.
Actividad física:
Además de la dieta, ciertos ejercicios pueden ayudar a reducir la inflamación estomacal al facilitar la expulsión de gases.
Ejercicios como la flexión y extensión de las rodillas mientras estás acostado boca arriba, así como arrodillarse y sentarse sobre los talones, pueden ser beneficiosos.
Caminar también es una excelente opción para ayudar a eliminar el exceso de gases acumulados durante el día.
Consumo de probióticos
Los probióticos son aliados importantes para equilibrar la flora intestinal y reducir la incomodidad abdominal.
Los yogures naturales o con bifidobacterias son excelentes fuentes de probióticos y se pueden consumir diariamente en el desayuno.
También puedes optar por suplementos probióticos en polvo o cápsulas, disponibles en farmacias o tiendas naturistas.
Tés para aliviar los gases
Los tés naturales son una opción reconfortante y efectiva para reducir el exceso de gases y aliviar la inflamación estomacal.
Tés como el de anís, menta, manzanilla o jengibre pueden mejorar el funcionamiento del estómago e intestino, facilitando la eliminación de gases y aliviando los cólicos intestinales gracias a sus propiedades antiespasmódicas.
Si experimentas inflamación estomacal acompañada de dolor abdominal persistente u otros síntomas gastrointestinales preocupantes, es fundamental consultar a un gastroenterólogo.