Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad, el INTA y el INTI

La decisión, formalizada a través del decreto 628, implica la anulación de las modificaciones que se habían implementado previamente.

Tras el rechazo del Congreso a cinco decretos delegados impulsados por el gobierno de Javier Milei, se restituyeron las normas que regulaban el funcionamiento de Vialidad Nacional, elINTA y otros organismos. La decisión, formalizada a través del decreto 628, implica la anulación de las modificaciones que se habían implementado previamente en distintos sectores de la economía.

Las normas dispuestas por el Gobierno en un principio implicaban la fusión, eliminación y modificaciones en varios organismos públicos. como el INTA, el INTI o Vialidad Nacional. Sin embargo, tras el rechazo del Congreso, ahora los cambios vuelven a cero.

El anuncio de cierre de Vialidad

Cabe recordar que el lunes 7 de julio pasado, el Gobierno de Milei  anunció el cierre y la reestructuración de Vialidad Nacional, un ente que depende del Poder Ejecutivo y está a cargo, entre otras cosas, de la realización de rutas.

Durante una conferencia de prensa, que comenzó con un video que repasaba las acusaciones de corrupción en la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner fue condenada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vila”.

En tanto que el 12 de agosto pasado, Milei avanzó en la disolución interna del INTA, pese al rechazo del Congreso. La administración libertaria transfirió todas las atribuciones de la Dirección Nacional del ente a la Presidencia. Con esta medida, se suprime la estructura de primer nivel operativo del INTA, una institución clave en el ámbito de la investigación y extensión agropecuaria del país.

Sin embargo, la oposición le puso un freno a la motosierra el 21 de agosto pasado, cuando el Senado derogó cinco decretos de Milei. Se trataba de cuatro decretos delegados y un DNU que eliminaban o reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

