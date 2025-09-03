Tras el rechazo del Congreso, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios en Vialidad, el INTA y el INTI

Durante una conferencia de prensa, que comenzó con un video que repasaba las acusaciones de corrupción en la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner fue condenada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vila”.