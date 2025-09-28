Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no deberá pagar los $22.300 millones reclamados en la causa civil por Vialidad. Así lo resolvió, en un fallo dividido, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que confirmó la caducidad del expediente iniciado en 2018 por el organismo vial durante el gobierno de Mauricio Macri. De esta manera, tanto la ex mandataria como el resto de los condenados quedaron eximidos de afrontar el resarcimiento económico que solicitaba el Estado por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.