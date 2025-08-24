Causa Vialidad: a pedido de Cristina, Casación revisa el decomiso

La Sala IV de Casación de la Cámara Federal fijó una audiencia para el 11 de septiembre para escuchar las objeciones de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que se opone al monto de decomiso de los bienes que debe devolver al Estado tras su condena por la causa Vialidad.
El tribunal oral dispuso que la suma actualizada a pagar por todos los condenados es de $684.990 millones, pero la ex presidenta cuestiona el índice de actualización utilizado y defiende que, según sus cálculos, solo debe pagar el 6% de esa suma.
El pasado 15 de julio, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso determinaron que el monto de decomiso original debía actualizarse. Cuando se dictó la condena, el 6 de diciembre de 2022, era de $84.835 millones. Los magistrados justificaron que el monto debía ser ajustado a través de la intervención de organismos técnicos una vez que la sentencia adquiriera firmeza.
El 17 de junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de la líder política del Partido Justicialista (PJ) a seis años de prisión por corrupción en el manejo de la obra pública de Santa Cruz. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad. En cuanto a la Cámara de Casación, luego de la exposición de las partes tendrá cinco días para resolver si confirma o modifica el monto del decomiso de los bienes.