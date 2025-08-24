Causa Vialidad: a pedido de Cristina, Casación revisa el decomiso

El 17 de junio la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena de la líder política del Partido Justicialista (PJ) a seis años de prisión por corrupción en el manejo de la obra pública de Santa Cruz. Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se ejecuten de manera inmediata los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad. En cuanto a la Cámara de Casación, luego de la exposición de las partes tendrá cinco días para resolver si confirma o modifica el monto del decomiso de los bienes.