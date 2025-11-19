Caso Andis: los chats comprometedores, U$S700.000 y los vínculos libertarios de Ornella Calvete

La renuncia de Ornella Calvete al Ministerio de Economía desató una tormenta política, al exponer una trama de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con conexiones que alcanzan el corazón del gobierno libertario. Calvete, hija de Miguel Calvete, señalado como uno de los organizadores del esquema fraudulento, fue allanada en su departamento, donde se encontraron U$S700.000 en efectivo.
Chats comprometedores revelaron que Ornella Calvete era consciente de la posibilidad de que la policía encontrara fondos irregulares en su vivienda. El 12 de septiembre, al ver efectivos policiales cerca de su edificio, le comentó a su padre: "Por si entran acá y me ven con mosssca (sic)". Sin embargo, esta "falsa alarma" no fue suficiente para que moviera el dinero, que días después sería descubierto.
Además de su vínculo familiar, la situación de Calvete se agravó por su relación con Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Cardini, quien también reside en el departamento donde se halló el dinero, ingresó al gobierno gracias a Francisco y Santiago Caputo, dos figuras clave del poder libertario. Su amistad con Juan Neuss, cercano a los Caputo, lo conecta aún más con el círculo íntimo del gobierno.
Los diálogos entre padre e hija
Ornella Calvete ingresó al Estado en enero de 2024 como Directora de Análisis de Cadenas de Valor, ascendiendo rápidamente a Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en septiembre del mismo año. La fiscalía sostiene que su rol en el gobierno no puede desligarse del de su padre, Miguel Ángel Calvete, a quien identificó como coordinador de un sistema informal que intervenía en pagos y adjudicaciones de prestaciones médicas del programa Pacbi, favoreciendo a proveedores de insumos de salud como Indecomm S.R.L., Profarma S.A. y Ortopedia Alemana.
Las comunicaciones entre padre e hija, incorporadas al expediente judicial, muestran que Ornella Calvete estaba al tanto de negociaciones, cobros y tensiones con prestadores. En un chat del 10 de septiembre de 2025, consultó a su padre cómo proceder con un ejecutivo de Ortopedia Alemana por un pago, preguntando si debía "ponerle los puntos o arrancarle la cabeza". Horas después, celebró el acuerdo alcanzado, prometiendo un regalo a su padre. La fiscalía interpretó estos diálogos como evidencia de su participación en la gestión de cobros irregulares.
En otro mensaje clave, Miguel Ángel Calvete mencionó que "con el 3% a KM" estaba todo resuelto, una frase que la Justicia vincula a comisiones cobradas dentro del esquema ilícito.
Además, tras la "falsa alarma" del 12 de septiembre, Ornella Calvete expresó preocupación por el dinero en su departamento y preguntó si Indecomm tenía "cash blanco", al evaluar explicaciones para justificar el efectivo ante un posible allanamiento.
La justificación patrimonial de Calvete tampoco convenció a los investigadores. En su declaración jurada de 2024, declaró bienes por $33.098.740, incluyendo seis propiedades en Buenos Aires (en su mayoría donadas), dos vehículos y US$0 en dólares. Esta declaración contrasta fuertemente con los U$S700.000 encontrados en su departamento.