Caso Andis: los chats comprometedores, U$S700.000 y los vínculos libertarios de Ornella Calvete

Los diálogos entre padre e hija

Ornella Calvete ingresó al Estado en enero de 2024 como Directora de Análisis de Cadenas de Valor, ascendiendo rápidamente a Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en septiembre del mismo año. La fiscalía sostiene que su rol en el gobierno no puede desligarse del de su padre, Miguel Ángel Calvete, a quien identificó como coordinador de un sistema informal que intervenía en pagos y adjudicaciones de prestaciones médicas del programa Pacbi, favoreciendo a proveedores de insumos de salud como Indecomm S.R.L., Profarma S.A. y Ortopedia Alemana.