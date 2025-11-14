Canastitas de cebolla, acelga y morrón: un almuerzo saludable y delicioso

Si se te dificulta pensar cada día qué cocinar y que, además, sea fácil de preparar y con los suficientes nutrientes como para alimentarte correctamente, estas canastitas son la solución. Se trata de un preparado con masa de empanadas que podés comprar listas para usar. Aunque este relleno lleva cuatro tipos de verduras, podés cambiar sus ingredientes para hacerlas a tu gusto.