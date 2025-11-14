Secciones
Canastitas de cebolla, acelga y morrón: un almuerzo saludable y delicioso

Un menú liviano y rico en proteínas que puede solucionarte la comida de un almuerzo o una cena.

Las verduras pueden ser deliciosas si se preparan de la forma correcta. Además, son ricas en todo tipo de nutrientes necesarios para el organismo. Las verduras pueden ser deliciosas si se preparan de la forma correcta. Además, son ricas en todo tipo de nutrientes necesarios para el organismo.
Hace 41 Min

Si se te dificulta pensar cada día qué cocinar y que, además, sea fácil de preparar y con los suficientes nutrientes como para alimentarte correctamente, estas canastitas son la solución. Se trata de un preparado con masa de empanadas que podés comprar listas para usar. Aunque este relleno lleva cuatro tipos de verduras, podés cambiar sus ingredientes para hacerlas a tu gusto.

La acelga destaca por su alto valor nutricional y por ser uno de los vegetales con menor contenido calórico. Contiene una gran cantidad de fibra y ayuda a regular los procesos digestivos favoreciendo los movimientos del intestino. Es rica en vitaminas C, A, K y niacina. Tiene minerales esenciales como el yodo, el hierro, el magnesio y el potasio.

Una porción de 100 gramos aporta solamente 41 calorías, según la Fundación Española de Nutrición. También contiene 2 gramos de proteína pura en la misma proporción y 87 gramos de agua. Su alto contenido en líquido hace que sea un alimento tan fácilmente digerible y tan liviano.

Ingredientes para las canastitas de verduras

Para preparar estas canastitas, necesitarás:.

- 1 atado de acelga

- 1 cebolla

- 1 morrón

- 1 zanahoria

- Sal

- Nuez moscada

- 12 tapas de empanada

- 1 cucharada de queso crema

- 100 gramos de queso rallado

- 200 gramos de queso cremoso

Cómo hacer unas deliciosas y saludables canastitas de acelga

1) Para empezar, lavá las hojas de acelga y las demás verduras con abundante agua. Picá la acelga incluyendo las pencas. Deben quedar cubos muy pequeños. Usá el mismo tipo de corte para las cebollas y el morrón. Podés agregar una zanahoria rallada.

2) Pasá la cebolla y el morrón a una sartén con un poquito de aceite. Cocinalas durante unos minutos para rehogarlas y luego agregá la zanahoria. Una vez que estén algo cocidas, agregá poco a poco la acelga que reduce rápido su volumen.

3) Con las verduras listas, condimentá con sal y nuez moscada e integrá. También agregá una cucharada generosa de queso crema y, si te gusta mucho el queso, podés agregar reggianito.

4) Con un disco de empanadas, armá una canastita haciéndole pliegues a la masa. Colocalas separadas en una placa para horno con pan rallado en la base para evitar que se peguen.

5) Rellená las canastitas con la preparación de verdura y, por último, agregales un cubo de queso cremoso para darle un acabado gratinado.

6) Llevá al horno la bandeja hasta que las canastitas estén doradas.

