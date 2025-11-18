Yerba mate: el gobierno de Javier Milei quitó facultades al INYM y liberó los precios

El productor extendió el sombrío pronóstico, indicando que otras actividades rurales, como la mandioca, el pino y la ganadería, también están sufriendo por los bajos valores y los altos costos. Trazó un paralelo histórico con la década de los '90, al advertir: "Estamos viviendo un 'déjà vu'". Según dijo, el jornal del tarefero (cosechador) vuelve a valer lo mismo que lo que le queda al productor por tonelada de hoja verde, publicó Época.