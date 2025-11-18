Yerba mate: el gobierno de Javier Milei quitó facultades al INYM y liberó los precios

El gobierno de Javier Milei le quitó facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) a través del Decreto N° 812/2025, que modifica el Decreto Reglamentario N° 1.240/2002. El proceso de desregulación incluyó la eliminación de la función de fijar el precio de la materia prima que se pagaba a los productores, siendo esta una de las modificaciones más importantes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación confirmó la disposición oficial este martes. Según indicó, la medida está alineada con los cambios introducidos por el Decreto N° 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional (CN), en torno a la derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la liberación de los mercados que impulsa la gestión libertaria.
La desregulación del gobierno de Milei tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa.
El INYM fue creado en 2002 y desde entonces regula la actividad y fija precios mínimos, buscando sostener la actividad de los productores.
Crisis yerbatera
Productores de yerba mate de la provincia de Misiones, afectados por una profunda crisis sectorial, han amenazado con no dar inicio a la zafriña de verano. Esta decisión es impulsada por el fuerte impacto de los aumentos en los costos de mano de obra, combustibles e insumos, entre otros elementos esenciales.
La zafriña de yerba es la cosecha estival que se realiza en forma más limitada, abarcando el período de diciembre a marzo. Se distingue de la cosecha principal o la "zafra", que va de marzo a octubre, por generar un menor volumen de producción.
Desregulación y caída de precios
El diario Época de Corrientes consignó que los productores han denunciado que la situación en el sector ha empeorado desde la asunción de Javier Milei. Según expresaron, la desregulación de la actividad yerbatera implementada mediante el Decreto 70/2023 generó la pérdida de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
A esto se suma que, tras una cosecha récord en 2024, se registró una "tremenda caída de los precios", lo que está golpeando la economía de más de 35.000 familias de productores y trabajadores rurales.
Claudio Hacklender, un referente de los productores, calificó la situación como "bastante complicada" y señaló que la suba constante de costos -insumos, combustible o mano de obra- ha llevado las ganancias a niveles ínfimos.
"Nosotros terminamos la zafra con $240 el kilo de hoja verde puesta en secadero. El paquete en góndola vale unos $4.000", expresó. El referente sostuvo que esta "gran diferencia" no está quedando en manos de los pequeños productores. Por este motivo, señaló que cosechar "no vale la pena", ya que las ganancias residuales son mínimas.
El productor extendió el sombrío pronóstico, indicando que otras actividades rurales, como la mandioca, el pino y la ganadería, también están sufriendo por los bajos valores y los altos costos. Trazó un paralelo histórico con la década de los '90, al advertir: "Estamos viviendo un 'déjà vu'". Según dijo, el jornal del tarefero (cosechador) vuelve a valer lo mismo que lo que le queda al productor por tonelada de hoja verde, publicó Época.
La crisis del sector se refleja en el informe de Coninagro, que ubica a la yerba mate -junto al arroz, la papa, la mandioca y las hortalizas- en el grupo de las producciones regionales en "escenario de crisis", marcándolas con el color rojo en su semáforo de economías regionales.