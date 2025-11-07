Secciones
¿Te sentís agotado? Esta hierba en el mate ayuda a reducir el dolor y recuperar la energía

Las propiedades de esta hierba ayudan a bajar de peso y mejorar la digestión del cuerpo.

El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos
Hace 3 Hs

El mate es una de las infusiones más tradicionales y consumidas en la Argentina, pero también puede convertirse en un aliado para aliviar el cansancio y los dolores corporales. Cada vez más personas optan por sumar hierbas naturales a la yerba para potenciar sus beneficios y obtener una bebida con propiedades revitalizantes y analgésicas.

Entre las combinaciones más recomendadas por los especialistas en fitoterapia se destaca una hierba con efectos calmantes y tonificantes, capaz de mejorar la circulación, reducir la fatiga y favorecer el bienestar general. Incorporarla al mate no solo realza su sabor, sino que también puede ayudar a enfrentar el día con más energía y menos molestias físicas.

Cuáles son los beneficios de tomar mate a diario

La yerba mate es una de las infusiones más tomadas por los argentinos en varios momentos del día. Esta bebida tiene características que benefician el cuerpo humano. Algunas de ellas son:

- Es un gran antioxidante: esta hierba tiene polifenoles que ayudan al fortalecimiento de las defensas del organismo y protege contra el daño celular.

- Mejora la digestión: los compuestos del mate pueden ayudar a la promover la digestión y evitar los malestares estomacales leves.

- Ayuda a bajar de peso: también al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate puede ser una elección saludable para quieren reducir el peso

- Tiene vitaminas clave: al tener vitaminas del grupo B o vitamina C ayuda a mejorar el sistema inmunológico. Además, cuenta con minerales, como el potasio que ayudan a el corazón. También tiene magnesio, que facilita absorción de proteínas.

La menta ayuda a aliviar los dolores corporales y a reducir el cansansio

La hierba para agregarle al mate que alivia dolores y reduce el cansancio

La menta es una de las hierbas que pertenece a la familia de las lamiáceas. Esta especie se utiliza en la gastronomía y perfumería por su aroma y sabor único.

Originaria de Europa y Asia, la menta era utilizada por las comunidades antiguas en las infusiones medicinales por sus diversas propiedades beneficiosas para la salud.

Algunos de los beneficios que tiene la menta en el cuerpo son:

- Mejora la digestión: esta hierba ayuda a mejorar el funcionamiento gastrointestinal porque tiene un efecto estimulante sobre la secreción biliar.

- Reduce los dolores: al tener propiedades anestésicas, es excelente para contrarrestar las migrañas y el dolor de cabeza.

- Contrarresta el cansancio: al tener mentona, mejora los receptores del sistema nervioso central y ayuda a conciliar el sueño con mayor facilidad.

- Ayuda a tratar infecciones: como tiene óxido de piperitona, es bueno para mejorar el tratamiento contra las infecciones.

Cómo preparar mate con menta: el paso a paso

Quienes quieran hacer esta infusión deberán calentar el agua a 80 grados aproximadamente. En este punto se debe mezclar la menta con el agua y dejar infusionar.

Después se debe llenar con yerba 3/4 del mate y agregar agua tibia para no quemar la yerba. Posteriormente, colocar la bombilla en diagonal y cebar con el agua de menta.

