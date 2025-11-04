Secciones
Suscribite
Ingresar
Economía
Rural
La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
Preocupación en el sector sucroalcoholero por un proyecto del oficialismo.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
POSICIÓN. Las empresas azucareras expresaron su apoyo al proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas.
Por
Luis Duarte
Hace 8 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Javier Milei
Tucumán
Buenos Aires
La Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Emprendedores de "Elevate": “En Tucumán sí se pueden hacer cosas importantes”
“Elevate Tucumán”, un evento para inspirar a jóvenes
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
La milanesa política viene con picante
La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei
Más Noticias
Bitcoin se desplomó en medio de una ola de liquidaciones y un clima de "miedo extremo"
Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat
La milanesa política viene con picante
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más