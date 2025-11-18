Secciones
Los lugares que tenés que limpiar los domingos para mantener tu casa ordenada durante la semana

Una guía de pasos te permite lograr una limpieza eficaz, rápida y duradera.

Hace 1 Hs

Para muchos, el domingo es el día de limpieza por excelencia. Mientras que en la semana estamos ocupados con las demandas del trabajo, los horarios ajustados y las salidas repentinas, nuestra casa comienza a convertirse en un depósito de todo lo que hacemos y no volvemos a acomodar en su lugar. Pero no es necesario perder todo el fin de semana ordenando, sino aplicar una rutina eficaz.

Una rutina de limpieza sencilla pero práctica puede hacernos ahorrar mucho tiempo en las limpiezas profundas. Pero los beneficios comprenden muchos efectos como lograr que en la semana el orden se mantenga y que los esfuerzos no sean en vano. Un instructivo de este tipo permite evitar que la suciedad se acumule mientras la casa permanece saludable y ordenada.

La guía para limpiar el fin de semana

La limpieza recomendada para mantener el hogar en condiciones sin dedicarle horas eternas, y con efectos de larga duración, según el sitio especializado Hogarmania, comprende pasos específicos en cada área de la casa.

En los dormitorios

Cambiar las sábanas de las camas

Pasar la aspiradora o barrer debajo de la cama

Sacudir el polvo de muebles y cabeceros

Ventilar bien durante unos 15-20 minutos

En los baños

Limpiar espejos y grifos para evitar manchas

Cambiar las toallas (si toca)

Vaciar la papelera o contenedor higiénico

Limpiar inodoro, lavabo y ducha con un desinfectante especial

En la cocina

Limpiar encimeras y zonas de uso frecuente

Barrer y fregar el piso

Repasar los electrodomésticos por fuera

Limpiar los muebles de la cocina

Revisar la helaera y tirar alimentos vencidos o en mal estado

Salón y zonas comunes

Quitar el polvo de superficies (mesas, estanterías, etc.)

Aspirar alfombras y barrer el suelo

Sacudir almohadones y mantas del sillón

Ordenar juguetes y objetos sueltos

Tareas generales

Vaciar papeleras

Comprobar si hay ropa para lavar o planchar

Cambiar bolsas de cubos de basura

Regar las plantas si toca

El orden que debés seguir

Estas tareas deben realizarse en orden lógico, donde no tengas que repetir algunas o te canses antes de tiempo. Siempre comenzá de arriba hacia abajo (por ejemplo, quitá el polvo de los muebles antes de aspirar) para no ensuciar lo ya limpio. Desde el sitio especializado advierten que el recorrido debería ser:

1. Empezá por las habitaciones menos usadas (como los dormitorios)

2. Luego pasá a cocina y baños, que normalmente se ensucian más

3. Finalizá con el living y zonas comunes

4. Terminá limpiando el piso: primero barré y luego refregá.​

