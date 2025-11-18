Los lugares que tenés que limpiar los domingos para mantener tu casa ordenada durante la semana

Para muchos, el domingo es el día de limpieza por excelencia. Mientras que en la semana estamos ocupados con las demandas del trabajo, los horarios ajustados y las salidas repentinas, nuestra casa comienza a convertirse en un depósito de todo lo que hacemos y no volvemos a acomodar en su lugar. Pero no es necesario perder todo el fin de semana ordenando, sino aplicar una rutina eficaz.