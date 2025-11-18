Los lugares que tenés que limpiar los domingos para mantener tu casa ordenada durante la semana

Para muchos, el domingo es el día de limpieza por excelencia. Mientras que en la semana estamos ocupados con las demandas del trabajo, los horarios ajustados y las salidas repentinas, nuestra casa comienza a convertirse en un depósito de todo lo que hacemos y no volvemos a acomodar en su lugar. Pero no es necesario perder todo el fin de semana ordenando, sino aplicar una rutina eficaz.
Una rutina de limpieza sencilla pero práctica puede hacernos ahorrar mucho tiempo en las limpiezas profundas. Pero los beneficios comprenden muchos efectos como lograr que en la semana el orden se mantenga y que los esfuerzos no sean en vano. Un instructivo de este tipo permite evitar que la suciedad se acumule mientras la casa permanece saludable y ordenada.
La guía para limpiar el fin de semana
La limpieza recomendada para mantener el hogar en condiciones sin dedicarle horas eternas, y con efectos de larga duración, según el sitio especializado Hogarmania, comprende pasos específicos en cada área de la casa.
En los dormitorios
Cambiar las sábanas de las camas
Pasar la aspiradora o barrer debajo de la cama
Sacudir el polvo de muebles y cabeceros
Ventilar bien durante unos 15-20 minutos
En los baños
Limpiar espejos y grifos para evitar manchas
Cambiar las toallas (si toca)
Vaciar la papelera o contenedor higiénico
Limpiar inodoro, lavabo y ducha con un desinfectante especial
En la cocina
Limpiar encimeras y zonas de uso frecuente
Barrer y fregar el piso
Repasar los electrodomésticos por fuera
Limpiar los muebles de la cocina
Revisar la helaera y tirar alimentos vencidos o en mal estado
Salón y zonas comunes
Quitar el polvo de superficies (mesas, estanterías, etc.)
Aspirar alfombras y barrer el suelo
Sacudir almohadones y mantas del sillón
Ordenar juguetes y objetos sueltos
Tareas generales
Vaciar papeleras
Comprobar si hay ropa para lavar o planchar
Cambiar bolsas de cubos de basura
Regar las plantas si toca
El orden que debés seguir
Estas tareas deben realizarse en orden lógico, donde no tengas que repetir algunas o te canses antes de tiempo. Siempre comenzá de arriba hacia abajo (por ejemplo, quitá el polvo de los muebles antes de aspirar) para no ensuciar lo ya limpio. Desde el sitio especializado advierten que el recorrido debería ser:
1. Empezá por las habitaciones menos usadas (como los dormitorios)
2. Luego pasá a cocina y baños, que normalmente se ensucian más
3. Finalizá con el living y zonas comunes