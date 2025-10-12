Cansancio, estrés, desgano: ¿cómo impacta el desorden del hogar en nuestra salud?

En el tercer lugar está Géminis. Los geminianos son conocidos por su capacidad multitarea y su constante necesidad de estar en movimiento. Tienen una mente ágil y curiosa, lo que les lleva a estar involucrados en múltiples proyectos a la vez. Esta característica, aunque los hace personas muy dinámicas y versátiles, también les causa desorganización. Al estar siempre saltando de una tarea a otra, es común que dejen cosas por hacer y sus espacios se llenen de objetos fuera de lugar.