Cansancio, estrés, desgano: ¿cómo impacta el desorden del hogar en nuestra salud?

En un mundo donde la vida acelerada y el estrés son parte de la rutina diaria, el Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para mejorar nuestro entorno y bienestar. Según esta antigua práctica china, el orden y la limpieza en nuestros espacios no solo son cuestiones estéticas, sino que también influyen directamente en nuestra energía vital.
El desorden, según los expertos en Feng Shui, actúa como un obstáculo para el flujo de energía positiva. Un espacio desordenado puede generar sentimientos de ansiedad, confusión y falta de claridad, lo que impacta negativamente en nuestra vida diaria y en nuestra capacidad de tomar decisiones.
El desorden del hogar y su impacto en nuestra salud
Vivir en una desorganización continua es sin dudas uno de los agentes que más menoscaban el bienestar y es una fuente de estrés. De manera inevitable, el estrés puede provocar un amplio abanico de dolencias físicas y psíquicas, desde dolores musculares, cansancio, problemas gastrointestinales, cardíacos, dermatológicos o sexuales.
Estar rodeados de un caos constante en el lugar donde vivimos provoca un sentimiento de culpa creciente, que a la larga puede causar un daño emocional. Cuanto más se prolongue la situación de desorden, más costará organizar el entorno, y más culpabilidad se sentirá al no poder mantener las cosas bajo control.
"Levantarnos en una casa caótica ya nos mal predispone para comenzar el día. Desde ir al baño, abrir nuestro placard para vestirnos y desayunar en una cocina donde nada tiene un criterio de guardado o una categorización, no sólo es una pérdida de tiempo sino que además no permite disfrutar de esos momentos y nos malhumora", explica la organizadora profesional y creadora de @tuespacioorganizado, Brenda Haines, en diálogo con Infobae.
Consejos para mantener el orden en el hogar
- Tirá de lo innecesario: Realizá limpiezas periódicas y desechá objetos que no utilizás hace tiempo o que no te traen felicidad.
- Organizá espacios específicos: Asigná lugares claros para cada cosa y mantené el orden en esos espacios.
- Creá un ambiente positivo: Incorporá elementos naturales, como plantas y luz natural, para revitalizar el entorno.
- Establecé una rutina de limpieza: Dedicá tiempo regularmente para mantener tus espacios limpios y organizados.
¿Cuál es el singo del zodíaco más desordenado?
En el mundo de la astrología, cada signo del zodíaco tiene rasgos únicos que pueden determinar muchos aspectos de la personalidad de las personas.
Uno de estos aspectos es la organización o, en algunos casos, la falta de ella. Mientras que algunos signos tienden al equilibrio y al orden, hay otros que parecen vivir en medio del caos y se sienten cómodos así. Estos signos suelen ser creativos, soñadores o impulsivos, lo que los lleva a poner el orden en un segundo plano.
3- Géminis
En el tercer lugar está Géminis. Los geminianos son conocidos por su capacidad multitarea y su constante necesidad de estar en movimiento. Tienen una mente ágil y curiosa, lo que les lleva a estar involucrados en múltiples proyectos a la vez. Esta característica, aunque los hace personas muy dinámicas y versátiles, también les causa desorganización. Al estar siempre saltando de una tarea a otra, es común que dejen cosas por hacer y sus espacios se llenen de objetos fuera de lugar.
Géminis puede sentirse abrumado fácilmente por la cantidad de responsabilidades que asumen, y aunque intenten mantener cierto nivel de organización, la realidad es que su vida suele ser un reflejo del caos en el que viven. Además, la paciencia no es una de sus virtudes, por lo que dedicar tiempo a organizar no está en su lista de prioridades.
2- Aries
En el segundo lugar de los signos más desordenados encontramos a Aries. Este signo se caracteriza por su impulsividad y su energía desbordante. Aries es alguien que siempre está en movimiento, buscando nuevas experiencias y aventuras. Esta actitud vitalista y acelerada hace que no tenga tiempo ni paciencia para dedicarse a organizar sus pertenencias. Los arianos viven el presente con tanta intensidad que el desorden se convierte en una consecuencia natural de su estilo de vida.
A Aries no le preocupa mucho el estado de su entorno mientras pueda encontrar lo que necesita. De hecho, suelen saber exactamente dónde están sus cosas, pero su mayor problema surge cuando alguien más intenta organizar su caos. En ese caso, Aries puede sentirse frustrado, ya que considera que su propio desorden tiene lógica y es parte de su ritmo de vida.
1- Acuario
El título del signo más desordenado del zodíaco recae indiscutiblemente sobre Acuario. Los acuarianos son personas artísticas, creativas y profundamente conectadas con su mundo interior, lo que los lleva a vivir en un ambiente de caos constante. Para Acuario, el orden no es una prioridad, sino más bien una molestia. En su vida diaria, es común que sus espacios, ya sea en el hogar o en el trabajo, estén llenos de objetos dispersos, papeles acumulados y cosas fuera de lugar.
Sin embargo, para ellos, este caos no es un problema. En realidad, Acuario suele saber perfectamente dónde están sus pertenencias, aunque a los ojos de los demás todo parezca desorganizado. Su forma de entender el mundo es poco convencional y su mente está siempre enfocada en ideas, proyectos y pensamientos abstractos, lo que los lleva a desatender el orden de su entorno. En resumen, Acuario encuentra su propia versión de “orden” en medio de su desorden.