Secciones
SociedadEstilo de vida

Cómo limpiar las sandalias y mantenerlas como nuevas: trucos efectivos para cada tipo de material

Expertos en calzado explican cómo cuidar materiales delicados como la gamuza o el cuero para alargar la vida útil del calzado.

Cómo limpiar las sandalias y mantenerlas como nuevas: trucos efectivos para cada tipo de material
Hace 1 Hs

Mantener las sandalias limpias puede convertirse en un verdadero reto. El polvo, el sudor o las salpicaduras de bebidas pueden arruinar su aspecto, especialmente cuando están hechas con materiales delicados como la gamuza o el yute. Afortunadamente, existen métodos simples y efectivos para eliminar manchas y conservarlas en perfecto estado sin necesidad de recurrir a una limpieza profesional.

De acuerdo con el sitio especializado en calzado Pequeña Huella, “la gamuza es un material elegante pero muy sensible al agua”. Para mantenerla en óptimas condiciones, se recomienda eliminar primero el polvo con un cepillo de cerdas suaves o una goma especial.

Si la mancha persiste, el consejo es frotar suavemente con una goma de borrar neutra. Luego, dejá secar al aire, lejos del sol, y cepillá nuevamente para recuperar la textura original.

Un consejo adicional: “si la mancha es de grasa, espolvoreá un poco de talco o usá amoniaco diluido para absorber el exceso”, destacan desde el portal, consignó La Nación. 

Cuidados para las sandalias de piel

Las sandalias de piel también requieren un tratamiento cuidadoso. El primer paso es retirar el polvo con un paño seco. Luego, mezclá agua tibia con jabón neutro, humedecé un trapo y limpiá con movimientos circulares.

En el caso de las manchas rebeldes, se puede utilizar un cepillo de dientes suave para frotar la superficie sin dañarla. Después, enjuagá con un paño limpio y dejá secar en un lugar ventilado, evitando la exposición directa al sol.

Una vez que estén secas, se recomienda aplicar una crema hidratante para cuero para mantener la flexibilidad del material.

Si el color se desvaneció, un truco útil es mezclar vinagre blanco y agua en partes iguales y aplicarlo a toques suaves para restaurar el tono original.

Un truco universal para todo tipo de sandalias

¿Existe un método que funcione para cualquier tipo de sandalia? Sí. Una mezcla de bicarbonato y vinagre blanco es ideal para materiales más resistentes como la goma o la tela. Solo hay que aplicar la pasta sobre la mancha, dejar actuar durante media hora y enjuagar con agua limpia.

Este sencillo truco elimina las manchas persistentes y devuelve el color original sin dañar la superficie, prolongando la vida útil del calzado.

Temas La NaciónDigital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995
1

Recuerdos fotográficos: claroscuros de la noche de boliches en 1995

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle
2

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina
3

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente
4

La rebelión de los bikers: una reafirmación de la conducta adolescente

Si no hay ómnibus, buenos son los globos
5

Si no hay ómnibus, buenos son los globos

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”
6

Fernando Marengo: “La sociedad eligió previsibilidad antes que un salto al vacío”

Más Noticias
Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón

"Los primeros 125 años de nuestro querido Colegio del Sagrado Corazón"

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios de noviembre y diciembre

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Cuatro provincias están bajo alerta meteorológica durante el domingo en Argentina

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tendrán sorpresas esta semana de noviembre?

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Test de personalidad: la silla que elijas en esta imagen te dirá que cosas destacan los demás de vos

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Hay más de una decena de alternativas a la 307 para subir a Tafí del Valle

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Benicio Gravier: el príncipe heredero de la moda argentina

Comentarios