Cómo limpiar las sandalias y mantenerlas como nuevas: trucos efectivos para cada tipo de material

Mantener las sandalias limpias puede convertirse en un verdadero reto. El polvo, el sudor o las salpicaduras de bebidas pueden arruinar su aspecto, especialmente cuando están hechas con materiales delicados como la gamuza o el yute. Afortunadamente, existen métodos simples y efectivos para eliminar manchas y conservarlas en perfecto estado sin necesidad de recurrir a una limpieza profesional.