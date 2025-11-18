Los secretos del mejor glaseado para decorar tus galletas navideñas

Llega la temporada navideña y con ella aparecen todas las decoraciones típicas de esta época del año. En lo que respecta a la gastronomía, hay algunas cosas características que no pueden faltar, como los turrones y el pan dulce. Pero si se trata de las recetas que fascinan a los más chicos –y también a muchos grandes–, las galletas con formas decoradas con glaseado son un must para esta temporada.