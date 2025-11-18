Los secretos del mejor glaseado para decorar tus galletas navideñas

Llega la temporada navideña y con ella aparecen todas las decoraciones típicas de esta época del año. En lo que respecta a la gastronomía, hay algunas cosas características que no pueden faltar, como los turrones y el pan dulce. Pero si se trata de las recetas que fascinan a los más chicos –y también a muchos grandes–, las galletas con formas decoradas con glaseado son un must para esta temporada.
La influencer de cocina Lorena Salinas compartió algunos de sus secretos para hacer el mejor glaseado. En primer lugar, comparte un ingrediente perfecto para el glaseado real. Se trata de las claras de huevo, que en formato en polvo o líquido, sirven para dar más estructura al glaseado para que no se expanda.
Textura e instrumento perfectos para el glaseado de las galletas navideñas
En segundo lugar, la clave para un buen glaseado está en lograr la textura perfecta. No debe ser muy líquido, para evitar que se expanda, pierda definición y termine manchando innecesariamente todas las galletas. Si está demasiado líquido, se soluciona agregando azúcar impalpable y, si está demasiado seco, se debe ajustar un poco de agua. Pero Salinas advierte: “muy poca agua a la vez porque hace más efecto de lo que creemos”.
El instrumento que se utilizará también tiene gran importancia para lograr un resultado esperado. “Me gusta usar un pico de manga en vez de cortar la puntita de la manga”, explica. En este sentido, recomienda un pico que tenga un milímetro de ancho, realmente delgado. Al momento de colocar el glaseado, es importante dejar que este caiga de la manga sobre la superficie a decorar, y no posicionar la punta del pico sobre la galleta.
Ingredientes para el glaseado navideño perfecto
- Una clara de huevo (30 gramos)
- 200 gramos de azúcar impalpable (azúcar extra para los ajustes
- Colorantes comestibles
- Agua o jugo de limón
Preparación:
1. Poné las claras en un recipiente y agregá el azúcar impalpable a través de un colador.
2. Batí hasta que se unan.
3. Ajustá la textura como sea necesario. Necesitás que la línea se quede en la forma en la que la hiciste. Si ves que tu glaseado está muy duro, podés agregar agua o jugo de limón. Si está muy líquida, más azúcar, siempre a través del colador.
Para decorar, apretá de manera lenta pero constante la manga y dejá que el glaseado caiga sobre la galleta. Tu manga debería estar a unos tres milímetros sobre la galleta, de manera que vayas acomodando las líneas y dibujos mientras cae de la manga. Esta solo debe acercarse a la superficie a decorar cuando termines una línea.
Por otra parte, si querés decorar sobre una parte que ya tiene glaseado, lo ideal es que esperes unos 10 minutos. Si el glaseado todavía está fresco y agregás más encima, lo más probable es que se mezclen y no se vea la diferencia de detalles.