Secciones
SociedadEstilo de vida

Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Una práctica en decoración creciente que evoca la calidez y el ambiente hogareño de los países nórdicos.

Las ramas secas, los verdes desaturados y los beige se combinan con los nuevos colores que ganaron popularidad para la Navidad. Las ramas secas, los verdes desaturados y los beige se combinan con los nuevos colores que ganaron popularidad para la Navidad.
Hace 2 Hs

Termina la temporada de Halloween y noche de brujas y empieza automáticamente la previa navideña. Por eso los tucumanos desde hace algunas semanas fueron envueltos por las luces blancas y de colores y las decoraciones de Navidad en sus clásicos colores verde y rojo. Pero la nueva tendencia para decorar en esta temporada encontró asidero en un color diferente, inesperado y poco común para la época navideña.

Roll de chocolate Brazo de Reina: el mejor postre para Navidad

Roll de chocolate Brazo de Reina: el mejor postre para Navidad

El nuevo uso es muy característico en los países nórdicos que naturalmente utilizan elementos y materiales de este color durante todo el año. Su uso evoca calidez y ambiente hogareño, tan característico y necesario en el hemisferio norte por el frío del invierno durante las fiestas de fin de año. Aunque en el hemisferio sur el termómetro marque algo diametralmente opuesto, estos colores crean un ambiente acogedor y elegante que queda bien en cualquier estación del año.

Los colores en tendencia para decorar en Navidad

Aunque el verde y el rojo quedaron en el olvido, la tendencia en decoración europea conserva otras combinaciones como el plateado, el blanco y el dorado. Incluso pueden permanecer algunos detalles en verde y rojo, pero no se utilizan juntos sino separados. Pero los colores en tendencia para este año son los amarronados que recuerdan directamente el interior de una cálida cabaña y la leña de un hogar.

El objetivo de esta decoración es lograr un resultado armonioso y acogedor. El objetivo de esta decoración es lograr un resultado armonioso y acogedor.

Mocca, terracota, champán dorado, bronce apagado, cacao suave y hasta algunos beige oscuros son los colores que marcan esta temporada. Parecen traídos desde el exterior, desde un bosque tupido y aportan una atmósfera íntima, relajada y alejada de las estridencias propias de las navidades norteamericanas.

La paz y la serenidad son dos conceptos esenciales de este estilo navideño. La paz y la serenidad son dos conceptos esenciales de este estilo navideño.

Decoración orgánica para Navidad

Esta nueva estética tiene mucho que ver con las tendencias ecológicas que aparecieron en los últimos años con un afán de cuidar el medio ambiente y reducir el desecho de plásticos que resultan tan nocivos a la tierra. La combinación de esta temática con el quiet luxury –el lujo discreto– dieron como resultado el uso de piñas decoradas con cintas, jarrones y floreros decorados con ramas ornamentadas y, claro, el tradicional muérdago en cada rincón de casa.

En las esquinas, sobre las mesas, en las escaleras y en las entradas de cada ambiente: este estilo puede usarse en todas partes. En las esquinas, sobre las mesas, en las escaleras y en las entradas de cada ambiente: este estilo puede usarse en todas partes.

Las cintas de lino, los cestos de mimbre, los individuales de ratán, los pequeños centros de mesa de madera y las coronas de ramas sin teñir son parte de estas composiciones que parecen sacadas de un invierno nórdico. Los caminos de mesas de hojas pequeñas mezclados con luces y velas también son parte esencial de esta nueva tendencia.

Temas Navidad
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Cuáles son los colores y las telas que serán tendencia en verano de 2026

Cuáles son los colores y las telas que serán tendencia en verano de 2026

Lo más popular
La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado
1

La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano
2

“Enemistades manifiestas” que corroen al poder tucumano

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital
3

Cambios en la Fiscalía Ambiental Municipal de la capital

Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner
4

"Un modelo nacional”: quienes son los economistas que se reunieron Cristina Kirchner

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas
5

El titular de la Caja Popular refuta las acusaciones del Tribunal de Cuentas

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial
6

Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

Más Noticias
Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Comentarios