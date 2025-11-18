Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

Termina la temporada de Halloween y noche de brujas y empieza automáticamente la previa navideña. Por eso los tucumanos desde hace algunas semanas fueron envueltos por las luces blancas y de colores y las decoraciones de Navidad en sus clásicos colores verde y rojo. Pero la nueva tendencia para decorar en esta temporada encontró asidero en un color diferente, inesperado y poco común para la época navideña.
El nuevo uso es muy característico en los países nórdicos que naturalmente utilizan elementos y materiales de este color durante todo el año. Su uso evoca calidez y ambiente hogareño, tan característico y necesario en el hemisferio norte por el frío del invierno durante las fiestas de fin de año. Aunque en el hemisferio sur el termómetro marque algo diametralmente opuesto, estos colores crean un ambiente acogedor y elegante que queda bien en cualquier estación del año.
Los colores en tendencia para decorar en Navidad
Aunque el verde y el rojo quedaron en el olvido, la tendencia en decoración europea conserva otras combinaciones como el plateado, el blanco y el dorado. Incluso pueden permanecer algunos detalles en verde y rojo, pero no se utilizan juntos sino separados. Pero los colores en tendencia para este año son los amarronados que recuerdan directamente el interior de una cálida cabaña y la leña de un hogar.
Mocca, terracota, champán dorado, bronce apagado, cacao suave y hasta algunos beige oscuros son los colores que marcan esta temporada. Parecen traídos desde el exterior, desde un bosque tupido y aportan una atmósfera íntima, relajada y alejada de las estridencias propias de las navidades norteamericanas.
Decoración orgánica para Navidad
Esta nueva estética tiene mucho que ver con las tendencias ecológicas que aparecieron en los últimos años con un afán de cuidar el medio ambiente y reducir el desecho de plásticos que resultan tan nocivos a la tierra. La combinación de esta temática con el quiet luxury –el lujo discreto– dieron como resultado el uso de piñas decoradas con cintas, jarrones y floreros decorados con ramas ornamentadas y, claro, el tradicional muérdago en cada rincón de casa.
Las cintas de lino, los cestos de mimbre, los individuales de ratán, los pequeños centros de mesa de madera y las coronas de ramas sin teñir son parte de estas composiciones que parecen sacadas de un invierno nórdico. Los caminos de mesas de hojas pequeñas mezclados con luces y velas también son parte esencial de esta nueva tendencia.