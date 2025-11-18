Ni verde, ni plateado: el color en tendencia que llegó para decorar esta Navidad

El nuevo uso es muy característico en los países nórdicos que naturalmente utilizan elementos y materiales de este color durante todo el año. Su uso evoca calidez y ambiente hogareño, tan característico y necesario en el hemisferio norte por el frío del invierno durante las fiestas de fin de año. Aunque en el hemisferio sur el termómetro marque algo diametralmente opuesto, estos colores crean un ambiente acogedor y elegante que queda bien en cualquier estación del año.