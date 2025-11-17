Cómo hacer pan dulce con chocolate: paso a paso rápido y delicioso

Con la llegada de los últimos meses del año, la cocina empieza a llenarse de aromas dulces y preparativos típicos de la temporada. Y si hay un clásico que nunca falla en las mesas navideñas, es el pan dulce casero. Esta vez, una receta simple, rápida y deliciosa vuelve a ganar protagonismo: el pan dulce con chips de chocolate, una versión perfecta para quienes prefieren una alternativa más suave y moderna que el tradicional con frutas.
La propuesta llegó de la mano de Javier Rosemberg, uno de los cocineros más populares de TikTok, que compartió un paso a paso ideal para principiantes. Según explica, el secreto está en confiar en la masa, incluso cuando parece demasiado pegajosa: “Cuando agregás la manteca se arma un pegote, y está perfecto. Es parte del proceso”, asegura.
Fácil, rendidor y con un aroma irresistible, este pan dulce promete convertirse en una de las recetas más buscadas para estas Fiestas.
Ingredientes para preparar pan dulce con chips de chocolate
500 g de harina 0000
70 cc de leche tibia
50 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)
100 g de azúcar
1 pizca de sal
4 huevos
2 cucharadas de miel
1 cucharada de extracto de malta (o una cucharada más de miel)
Ralladura de limón y naranja
1 cucharadita de esencia de vainilla
1 cucharadita de agua de azahar
100 g de manteca blanda
500 g de chips de chocolate
Cómo preparar el pan dulce con chips de chocolate
Activar la levadura: mezclar la leche tibia con una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar hasta que espume.
Armar la base de la masa: en un bowl, combinar harina, azúcar, sal, miel, huevos, ralladuras, esencia de vainilla y agua de azahar. Sumar la levadura ya activada.
Amasar hasta integrar: trabajar la masa hasta formar un bollo homogéneo.
Incorporar la manteca: agregar la manteca blanda y amasar. La masa se volverá pegajosa, pero es parte normal del proceso. Continuar hasta que vuelva a tomar forma.
Dejar levar: cubrir y dejar descansar hasta que duplique su volumen.
Agregar los chips: mezclar los chips de chocolate de manera pareja.
Moldear y segundo levado: colocar la masa en un molde de pan dulce y dejar que vuelva a crecer.
Hornear: cocinar a temperatura baja/media hasta que esté dorado y firme al tacto.