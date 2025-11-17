Secciones
Cómo hacer pan dulce con chocolate: paso a paso rápido y delicioso

Suave, esponjoso y muy fácil de preparar, esta versión compartida por el cocinero Javier Rosemberg promete convertirse en la favorita de la temporada.

Hace 1 Hs

Con la llegada de los últimos meses del año, la cocina empieza a llenarse de aromas dulces y preparativos típicos de la temporada. Y si hay un clásico que nunca falla en las mesas navideñas, es el pan dulce casero. Esta vez, una receta simple, rápida y deliciosa vuelve a ganar protagonismo: el pan dulce con chips de chocolate, una versión perfecta para quienes prefieren una alternativa más suave y moderna que el tradicional con frutas.

La propuesta llegó de la mano de Javier Rosemberg, uno de los cocineros más populares de TikTok, que compartió un paso a paso ideal para principiantes. Según explica, el secreto está en confiar en la masa, incluso cuando parece demasiado pegajosa: “Cuando agregás la manteca se arma un pegote, y está perfecto. Es parte del proceso”, asegura.

Fácil, rendidor y con un aroma irresistible, este pan dulce promete convertirse en una de las recetas más buscadas para estas Fiestas.

Ingredientes para preparar pan dulce con chips de chocolate

500 g de harina 0000

70 cc de leche tibia

50 g de levadura fresca (o 10 g de levadura seca)

100 g de azúcar

1 pizca de sal

4 huevos

2 cucharadas de miel

1 cucharada de extracto de malta (o una cucharada más de miel)

Ralladura de limón y naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de agua de azahar

100 g de manteca blanda

500 g de chips de chocolate

Cómo preparar el pan dulce con chips de chocolate

Activar la levadura: mezclar la leche tibia con una cucharadita de azúcar y la levadura. Dejar reposar hasta que espume.

Armar la base de la masa: en un bowl, combinar harina, azúcar, sal, miel, huevos, ralladuras, esencia de vainilla y agua de azahar. Sumar la levadura ya activada.

Amasar hasta integrar: trabajar la masa hasta formar un bollo homogéneo.

Incorporar la manteca: agregar la manteca blanda y amasar. La masa se volverá pegajosa, pero es parte normal del proceso. Continuar hasta que vuelva a tomar forma.

Dejar levar: cubrir y dejar descansar hasta que duplique su volumen.

Agregar los chips: mezclar los chips de chocolate de manera pareja.

Moldear y segundo levado: colocar la masa en un molde de pan dulce y dejar que vuelva a crecer.

Hornear: cocinar a temperatura baja/media hasta que esté dorado y firme al tacto.

