Cómo hacer pan dulce con chocolate: paso a paso rápido y delicioso

Con la llegada de los últimos meses del año, la cocina empieza a llenarse de aromas dulces y preparativos típicos de la temporada. Y si hay un clásico que nunca falla en las mesas navideñas, es el pan dulce casero. Esta vez, una receta simple, rápida y deliciosa vuelve a ganar protagonismo: el pan dulce con chips de chocolate, una versión perfecta para quienes prefieren una alternativa más suave y moderna que el tradicional con frutas.