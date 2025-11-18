Fabiola Yáñez aludió a una relación "muy íntima" entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Fabiola Yáñez, ex Primera Dama, habló sobre las supuestas relaciones extramatrimoniales de su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández, que incluyen el supuesto vínculo entre Fernández y la conductora de televisión Viviana Canosa.
Yáñez, quien regresó al país tras una disputa económica con Fernández, se presentó en el programa "LAM" y se refirió a las supuestas infidelidades del ex mandatario durante sus 14 años de relación.
"Engañó a un montón de gente y hoy en día le está haciendo creer a la gente que lo que la gente vio, lo que la gente vivió fue algo instalado. No fue real. Entonces, si a vos te quiere hacer creer eso, imagínate lo que me hacía a mí", remarcó la ex Primera Dama.
Ángel de Brito, conductor del programa, indagó sobre la relación de Fernández con Canosa, quien pasó de ser cercana al entonces presidente a una crítica voz opositora tras su asunción.
Yáñez relató que Fernández le había explicado que Canosa se había molestado y lo había comenzado a criticar después de que él rechazara su pedido de ser nombrada Secretaria de Comunicación. Según Yáñez, antes de esto, la relación entre ambos era "muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo". Describió las entrevistas entre Canosa y Fernández como vergonzosas, sugiriendo una actitud de la conductora que rayaba en el exceso de cercanía.
"(Tenían) de esas entrevistas que bueno... hasta vergüenza ajena daban porque la verdad faltaba que se le tirara encima", dijo Yáñez.
"¿Se lo quería levantar o se lo levantó?", repreguntó el conductor de LAM. Yañez, como lo hizo a lo largo de toda la entrevista, evitó contestar de manera concreta: "Él nunca reconoce nada".
Las fotos en un celular
El periodista también preguntó sobre unas fotografías encontradas por Yáñez en un teléfono que Fernández le había dado a su hijo. Yáñez había insinuado previamente que las imágenes mostraban a una mujer famosa en una situación íntima. Al ser consultada sobre si se trataba de la actriz y funcionaria Victoria Onetto, Yáñez evadió la respuesta, limitándose a señalar que "son muchas" las posibles amantes.
En otro momento de la entrevista, Yáñez se refirió a un video de Tamara Pettinato almorzando con Fernández, donde la mediática le decía "decime algo lindo". Ante la pregunta de si Pettinato era una de las amantes de Fernández, Yáñez respondió afirmativamente, basándose en las imágenes y en una supuesta carta de amor.
Yáñez afirmó haber creído las explicaciones de Fernández sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales, al describir la situación como un "huracán" en el que uno termina dudando de su propia percepción.