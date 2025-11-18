Fabiola Yáñez aludió a una relación "muy íntima" entre Alberto Fernández y Viviana Canosa

Yáñez relató que Fernández le había explicado que Canosa se había molestado y lo había comenzado a criticar después de que él rechazara su pedido de ser nombrada Secretaria de Comunicación. Según Yáñez, antes de esto, la relación entre ambos era "muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo". Describió las entrevistas entre Canosa y Fernández como vergonzosas, sugiriendo una actitud de la conductora que rayaba en el exceso de cercanía.