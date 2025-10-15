Fabiola Yáñez volvió al país con su hijo: le restituyeron la custodia policial y busca colegio para Francisco

Según publicó TN, Yáñez todavía no comenzó a buscar trabajo y dedica su tiempo a definir el futuro escolar de su hijo, mientras evalúa opciones de colegios. Al parecer, Francisco ya tuvo oportunidad de reencontrarse con su padre. La reunión habría tenido lugar en el estudio del abogado de Alberto Fernández, aunque también se produjo un primer contacto en el aeropuerto de Ezeiza, cuando el menor descendió del avión y fue trasladado en el vehículo del exmandatario.