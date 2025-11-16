Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

Otro punto sensible abordado fue el bienestar del hijo de Yáñez y Fernández, específicamente el dinero para su manutención. La ex primera dama manifestó que su principal felicidad radica en el bienestar de su pequeño y manifestó que no quiere que otras personas la mantengan. Comentó que el señor Fernández se retiró unilateralmente de una audiencia por alimentos y no aceptó ningún acuerdo con ella. Yáñez consideró que tal postura genera vergüenza para un hombre que trae un hijo al mundo, pues el propósito es darle amor, una buena vida y un techo seguro.