Mirtha Legrand incomodó a Fabiola Yañez con una pregunta: ¿ qué pasó?

El encuentro ocurrió el sábado por la noche, y durante la conversación la conductora realizó preguntas incisivas sobre diversos temas sensibles.

Hace 1 Hs

La ex primera dama, Fabiola Yáñez, se presentó en el programa televisivo de Mirtha Legrand, respondiendo a cuestionamientos sobre la fiesta de Olivos y la presunta violencia ejercida por su expareja, Alberto Fernández. El encuentro ocurrió el sábado por la noche, y durante la conversación la conductora realizó preguntas incisivas sobre diversos temas sensibles. La agenda principal del reportaje incluyó la controversia sobre la reunión en la quinta presidencial, además de las acusaciones de violencia de género contra el exmandatario.

La aparición de la invitada ocurre días después del regreso mediático del ex Presidente, quien participó en un reportaje sobre política y su gestión. En el set de televisión, Yáñez abordó directamente la denuncia que presentó por violencia ejercida por el exmandatario, una situación que generó amplia difusión. La charla buscó respuestas claras sobre eventos polémicos que captaron la atención pública durante la gestión presidencial pasada.

El descargo de Fabiola después de los escándalos con Alberto Fernández

Fabiola Yáñez negó de manera categórica ser la organizadora de la polémica reunión social realizada durante el confinamiento por Covid-19. Ella describió el evento como una cena y aseguró que no se trató de una fiesta ni de un brindis planeado por ella. Frente a las preguntas de Legrand, la ex primera dama reiteró que lo ocurrido estuvo mal y que continuaría pidiendo perdón a todos los argentinos.

La conductora, Mirtha, presionó a la invitada al recordar una imagen donde se veía a Yáñez sosteniendo una copa. La ex primera dama explicó que aquella jornada existió una actividad laboral y algunas personas que colaboraban se quedaron en el lugar. Yáñez señaló que el expresidente primero desmintió su presencia en la reunión y luego modificó su versión, mencionando a "su querida Fabiola".

Sobre violencia de género y manutención del ex presidente

La presentadora preguntó directamente a la invitada sobre la denuncia de violencia de género, haciendo referencia a una fotografía que mostraba un aparente hematoma en la cara. Yáñez confirmó a Mirtha que el ojo morado efectivamente existió. Explicó que la lesión resultó después de una discusión y que su ojo se hinchaba y dolía notablemente.

El suceso quedó registrado delante de un médico de la unidad presidencial y otro profesional que acudieron a revisar la razón del golpe.

Otro punto sensible abordado fue el bienestar del hijo de Yáñez y Fernández, específicamente el dinero para su manutención. La ex primera dama manifestó que su principal felicidad radica en el bienestar de su pequeño y manifestó que no quiere que otras personas la mantengan. Comentó que el señor Fernández se retiró unilateralmente de una audiencia por alimentos y no aceptó ningún acuerdo con ella. Yáñez consideró que tal postura genera vergüenza para un hombre que trae un hijo al mundo, pues el propósito es darle amor, una buena vida y un techo seguro.

