Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

El ex presidente Alberto Fernández ha hecho pública una nueva escalada en su disputa legal con su ex pareja, Fabiola Yáñez, al revelar un documento oficial que prueba la revocación de la autorización de residencia de ella en España. La noticia, difundida a través de sus redes sociales, se conoció horas antes de una entrevista televisiva de la ex primera dama.
Reclamo paternal
El eje de la controversia es una decisión de la Secretaría de Estado de Migraciones del Reino de España, que resolvió extinguir la residencia de Yáñez tras un reclamo presentado por el ex mandatario. Fernández argumentó ante las autoridades españolas la existencia de “irregularidades” en el otorgamiento original del permiso.
El ex presidente compartió en su cuenta de X una copia del documento oficial, enfatizando que durante “más de un año reclamé como padre” . Sentenció que España “me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. Basta de mentiras”.
La residencia revocada era la de “familiar de profesionales altamente cualificados” , un permiso que le había sido concedido a Fabiola Yáñez el pasado 19 de febrero.
Según el informe oficial, la resolución de extinción se debió a que, tras otorgarse un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones y documentación, no se recibió ninguna respuesta por parte de la ex primera dama.
A pesar de la decisión, el Gobierno de España notificó que Yáñez dispone de un plazo de un mes para apelar la medida ante las autoridades correspondientes.
Versión televisiva
La difusión de la revocación se produjo como un contrapunto directo a la emisión de una entrevista que Fabiola Yáñez había grabado previamente para el programa de Mirtha Legrand, donde se refirió a su vida en Europa.
En la mesa, la ex primera dama había confirmado que trabajaba en Madrid y que, gracias a sus contratos de trabajo, había logrado obtener la visa de residencia como “profesional altamente cualificada”. “Tengo residencia hasta 2028”, había dicho, mencionando su empleo en el medio OK diario.
No obstante, en la misma entrevista, Yáñez había explicado su reciente regreso a la Argentina a principios de octubre junto a su hijo Francisco. Atribuyó su vuelta a “ciertas circunstancias familiares” y una “cuestión de fuerza mayor”, indicando que por el bienestar de su hijo tuvo que abandonar Madrid.
La disputa legal y pública entre el ex presidente y su ex pareja ha escalado significativamente en los últimos meses, con cruces y acciones judiciales que ahora se centran en el estatus migratorio de Yáñez en el exterior.