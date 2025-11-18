Santilli profundiza el diálogo para conseguir mayor apoyo

Fuga peronista: Jalil arma un bloque propio en Diputados

El gobernador de Catamarca Raúl Jalil ya colaboró con el gobierno de Javier Milei a través de sus legisladores, en algunos artículos de la Ley Bases y en la votación por Ganancias, aunque los diputados se mantuvieron en el bloque de Unión por la Patria (UP). Pero, para la nueva etapa tiene decidido armar una bancada propia, con los cuatro integrantes que seguirá teniendo el peronismo catamarqueño en la Cámara baja a partir de diciembre. Por lo que dejaron trascender en la provincia, el anuncio se concretará antes de fin de mes. Jalil, en principio, se inclina por conformar la bancada de Catamarca y articular con otros mandatarios de la región y también con radicales como Alfredo Cornejo y los nucleados en Provincias Unidas. Con el desprendimiento de los catamarqueños, el bloque peronista quedaría con 92 miembros. Otro incentivo para el objetivo de La Libertad Avanza de quitarle al PJ la condición de primera minoría en la Cámara.