Santilli profundiza el diálogo para conseguir mayor apoyo

En una nueva ofensiva de diálogo federal, el Gobierno nacional, mediante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego “El Colo” Santilli, ha redoblado los esfuerzos para asegurar el respaldo parlamentario necesario para su ambiciosa agenda de reformas y la aprobación del Presupuesto 2026.
La Casa Rosada se convirtió en el epicentro de las negociaciones políticas este lunes, recibiendo a dos gobernadores clave: Leandro Zdero de Chaco y Alberto Weretilneck de Río Negro. Estas reuniones marcan el inicio de una semana intensa de contactos individuales con representantes provinciales.
El principal objetivo del Ejecutivo es consolidar un bloque de apoyo legislativo que permita la sanción de normativas cruciales. Esto incluye, además del Presupuesto, la impulsada reforma laboral, los cambios impositivos, y el endurecimiento del Código Penal, conocidas como las “reformas de segunda generación” del gobierno de Javier Milei.
Leandro Zdero, el gobernador de Chaco y primer aliado electoral de La Libertad Avanza (LLA), fue el primero en llegar a Balcarce 50. Su presencia, en las oficinas que utiliza el Jefe de Gabinete dentro del Ministerio del Interior, reflejó la buena sintonía que mantiene con el oficialismo.
Tras un intercambio de una hora con Adorni y Santilli, Zdero calificó el primer contacto con el Ejecutivo como “muy positivo”. Declaró a la prensa su intención de “tender puentes” y su deseo de ver una Argentina y un Chaco que “salga, que crezca, que se desarrolle”.
El gobernador chaqueño manifestó un apoyo sin fisuras a la agenda nacional, destacando la necesidad de avanzar con las transformaciones que demanda el país. Este respaldo pleno fue celebrado desde el Ministerio del Interior, que lo destacó como una muestra de la importancia de avanzar sin dilataciones.
Específicamente sobre la reforma laboral, Zdero se pronunció a favor de “modernizar” el sistema de trabajo. Además, se llevó la promesa de acceder al borrador de la misma, un gesto de apertura reclamado por varios mandatarios provinciales.
A través de sus redes sociales, Zdero profundizó en los temas tratados, mencionando una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos y en el cambio de matriz para el Chaco. También abordó la complejidad financiera de su provincia y el esfuerzo fiscal que realiza.
Apoyo condicionado
Minutos después del mediodía, llegó el rionegrino Alberto Weretilneck. Su visita, aunque también orientada a la agenda legislativa común, estuvo marcada por una serie de reclamos puntuales relativos al deterioro de las rutas nacionales en su provincia, como la Ruta 40 y la Ruta 151.
A diferencia de Zdero, Weretilneck abandonó el Palacio de Gobierno sin prestar declaraciones a la prensa, una señal de una postura más condicionada. Más tarde, sin embargo, detalló lo conversado en un comunicado oficial, indicando la necesidad de inversión pública que apalanque el esfuerzo privado.
El comunicado rionegrino subrayó la importancia de la conectividad y las definiciones sobre rutas como la 22 y 23, además de proyectos clave como el Tren del Valle, el apoyo al Invap, obras de infraestructura para universidades y fondos para proyectos mineros y el oleoducto de Vaca Muerta.
Esta disparidad en la jornada del lunes resume la tensión de la negociación: mientras Zdero ofreció un apoyo irrestricto a las reformas, Weretilneck planteó un apoyo general acompañado de demandas acumuladas, condicionando las conversaciones futuras a las concesiones concretas.
Diálogo abierto
Hasta el momento, Santilli ya se ha reunido o contactado con una docena de mandatarios provinciales de un total de veinte que expresaron su voluntad de colaborar. La estrategia del ministro del Interior es reunirse de manera individual con todos ellos, ofreciendo concesiones a cambio del aval legislativo.
Estas concesiones se han manifestado en promesas de obra pública y autorizaciones para acceder a créditos, como la obtenida por Mendoza, a través de un decreto que posiciona a Nación como contragarantía. Las demandas centrales de las provincias se centran en una nueva distribución de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos.
Como viene ocurriendo en otras reuniones, los mandatarios aún no cuentan con los borradores de las reformas que impulsa el Gobierno. Sí estos encuentros sirven para graficar un escenario de diálogo con vistas a un álgido debate estival que se espera en el Parlamento. En principio, en diciembre el Ejecutivo intentará aprobar la ley de leyes y en los meses veraniegos se abocará a la denominada “modernización laboral” que aún no fue redactada.
En medio de la incertidumbre por el contenido de las enmiendas, Santilli aprovecha los encuentros para recoger demandas de los caciques provinciales, algunas de las cuales podrían convertirse en anteproyectos de ley, como el texto para modificar la ley de Glaciares que anticipó el propio Presidente y surgió por consejo del mendocino Alfredo Cornejo.
Con los cambios en la legislación laboral, en tanto, el oficialismo deberá aguzar el ingenio porque dependerá de otros bloques para poder darle una media sanción en la Cámara baja. Los diputados de extracción sindical reunidos en Unión por la Patria ya anticiparon su rechazo. La Libertad Avanza, con todo, cuenta con un integrante de la bancada que supo ser titular del gremio de la Uatre (peones rurales), Pablo Ansaloni, que se descuenta apoyará la iniciativa.
Fuera de esta ronda inicial de convocatorias, y por el momento, quedan los gobernadores opositores más identificados con el kirchnerismo, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), lo que subraya la selectividad en la búsqueda de consensos.
Fuga peronista: Jalil arma un bloque propio en Diputados
El gobernador de Catamarca Raúl Jalil ya colaboró con el gobierno de Javier Milei a través de sus legisladores, en algunos artículos de la Ley Bases y en la votación por Ganancias, aunque los diputados se mantuvieron en el bloque de Unión por la Patria (UP). Pero, para la nueva etapa tiene decidido armar una bancada propia, con los cuatro integrantes que seguirá teniendo el peronismo catamarqueño en la Cámara baja a partir de diciembre. Por lo que dejaron trascender en la provincia, el anuncio se concretará antes de fin de mes. Jalil, en principio, se inclina por conformar la bancada de Catamarca y articular con otros mandatarios de la región y también con radicales como Alfredo Cornejo y los nucleados en Provincias Unidas. Con el desprendimiento de los catamarqueños, el bloque peronista quedaría con 92 miembros. Otro incentivo para el objetivo de La Libertad Avanza de quitarle al PJ la condición de primera minoría en la Cámara.