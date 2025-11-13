Osvaldo Jaldo destacó la “predisposición” del Gobierno nacional tras su reunión con Diego Santilli

En tanto, desde el Ministerio del Interior agregaron que durante la reunión "Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dialogaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo".