Osvaldo Jaldo destacó la “predisposición” del Gobierno nacional tras su reunión con Diego Santilli

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este jueves una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro tuvo como eje principal el fortalecimiento del diálogo entre la Nación y las provincias, y la revisión de los compromisos asumidos entre ambos gobiernos.
"Fue una reunión muy productiva. Destacamos esta decisión del Presidente, a través del ministro Santilli del diálogo y apertura. Esto nos va a llevar a ayudar a sacar adelante a nuestra Argentina como así también potenciar a cada una de las provincias", afirmó Jaldo.
Luego, agregó: "Por eso nosotros desde Tucumán planteamos nuestra agenda, y de la misma manera en que la Provincia mostró predisposición para acompañar al Gobierno nacional, también vemos la misma predisposición de la Nación a las provincias para el diálogo y la atención de las agendas provinciales".
En tanto, desde el Ministerio del Interior agregaron que durante la reunión "Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dialogaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo".
"Este intercambio es parte de esta nueva etapa de gobierno que tiene como objetivo trabajar con todos los gobernadores, escuchar sus agendas y propuestas de trabajo y también dialogar con el Congreso Nacional para impulsar las reformas que se necesitan. Además, ambos destacaron la importancia del trabajo conjunto y recíproco entre las provincias y la Nación", completaron.