Osvaldo Jaldo destacó la “predisposición” del Gobierno nacional tras su reunión con Diego Santilli

"Esto nos va a llevar a ayudar a sacar adelante a nuestra Argentina como así también potenciar a cada una de las provincias", afirmó el mandatario provincial.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo este jueves una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli. El encuentro tuvo como eje principal el fortalecimiento del diálogo entre la Nación y las provincias, y la revisión de los compromisos asumidos entre ambos gobiernos.

"Fue una reunión muy productiva. Destacamos esta decisión del Presidente, a través del ministro Santilli del diálogo y apertura. Esto nos va a llevar a ayudar a sacar adelante a nuestra Argentina como así también potenciar a cada una de las provincias", afirmó Jaldo. 

Luego, agregó: "Por eso nosotros desde Tucumán planteamos nuestra agenda, y de la misma manera en que la Provincia mostró predisposición para acompañar al Gobierno nacional, también vemos la misma predisposición de la Nación  a las provincias para el diálogo y la atención de las agendas provinciales".

En tanto, desde el Ministerio del Interior agregaron que durante la reunión "Santilli, y el gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dialogaron sobre la importancia de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, que garantiza el equilibrio fiscal, y avanzar en la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal, fundamentales para fomentar la inversión y el trabajo".

"Este intercambio es parte de esta nueva etapa de gobierno que tiene como objetivo trabajar con todos los gobernadores, escuchar sus agendas y propuestas de trabajo y también dialogar con el Congreso Nacional para impulsar las reformas que se necesitan. Además, ambos destacaron la importancia del trabajo conjunto y recíproco entre las provincias y la Nación", completaron. 

Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoDiego SantilliGobierno nacionalGobierno provincial
