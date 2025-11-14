El Gobierno reordena su estructura: dividirá la Secretaría de Scioli para que Adorni y Santilli tengan más poder

El Gobierno nacional avanza en una profunda reestructuración interna que modifica el mapa de poder dentro del Gabinete. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes -actualmente a cargo de Daniel Scioli- será dividida, y sus áreas distribuidas entre la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, y el Ministerio del Interior, liderado por Diego Santilli. El nuevo esquema, que aún espera la validación final de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, refuerza las competencias de ambos funcionarios.
El rediseño prevé que Turismo y Ambiente pasen a depender de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será trasladado al Ministerio del Interior. Esta última decisión responde a la intención de fortalecer la capacidad de Santilli para negociar con las provincias, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.
Pese a estos cambios, Daniel Scioli tendría garantizada su continuidad en el Gobierno, aunque aún no está definido qué rol ocupará dentro del nuevo esquema.
El decreto que oficializará la modificación se encuentra demorado: resta la aprobación de Karina Milei, quien revisa los últimos detalles antes de su publicación.
Un área clave para la relación con el Congreso
Además de la división de la secretaría, Santilli solicitó la creación de una nueva área -que podría funcionar como secretaría o subsecretaría- destinada a replicar las atribuciones del Enlace Parlamentario que opera en la Jefatura de Gabinete. El objetivo es mejorar la articulación con el Poder Legislativo y evitar superposiciones.
“Es una decisión política: el Ejecutivo puede organizar su estructura como quiera y la determinación está tomada”, señaló un funcionario involucrado en las negociaciones.
El Renaper vuelve a Interior tras una polémica interna
Los cambios también incluyen una marcha atrás respecto de una medida anunciada en el decreto 793/2025, que trasladaba el Registro Nacional de las Personas (Renaper) -históricamente bajo Interior- al Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich.
Esa decisión había surgido de un acuerdo entre Bullrich y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero no había sido consultada con Santilli tras su llegada al Ejecutivo. La ministra incluso había intentado sumar bajo su órbita a los Brigadistas de la Administración de Parques Nacionales.
Con la renuncia de Bullrich -quien asumirá en diciembre como senadora-, el control de Seguridad quedará en manos de Alejandra Monteoliva, de su círculo cercano. Sin embargo, se resolvió que el Renaper regrese al Ministerio del Interior, que históricamente figura en el reverso del DNI con la firma de su titular, aunque Bullrich mantiene la suya en los documentos emitidos recientemente.
En la nueva distribución, la Dirección Nacional de Migraciones seguirá bajo la órbita de Seguridad, pero los Centros de Frontera volverán a Interior, que aspira a recuperar la gestión completa de la infraestructura y la coordinación en los pasos fronterizos.
Comunicación y medios: otro reacomodamiento en marcha
Tras absorber la Secretaría de Comunicación y Medios, antes dependiente de Presidencia, la Jefatura de Gabinete concentra ahora las funciones de la Vocería Presidencial y el control de los medios públicos: APE S.A.U. (ex Télam), Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina.
En paralelo, Santilli sumará su propia área de comunicación, alineada con los cambios que atraviesa su cartera.