El Gobierno reordena su estructura: dividirá la Secretaría de Scioli para que Adorni y Santilli tengan más poder

El Gobierno nacional avanza en una profunda reestructuración interna que modifica el mapa de poder dentro del Gabinete. La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes -actualmente a cargo de Daniel Scioli- será dividida, y sus áreas distribuidas entre la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, y el Ministerio del Interior, liderado por Diego Santilli. El nuevo esquema, que aún espera la validación final de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, refuerza las competencias de ambos funcionarios.