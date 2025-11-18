Los cambios y los mensajes que generó el escándalo policial

De nada sirvió el hábeas corpus presentado por su defensor Augusto Avellaneda para cambiar el lugar de alojamiento de los tres acusados. La presencia de los tres procesados en la nueva cárcel es una señal de que el castigo será inflexible para el uniformado que actúe fuera de la Ley. Habrá que ver si ese también será el destino de Sergio Juárez, segundo jefe de la Regional Norte y de otros ocho efectivos que están siendo investigados por este caso. Según los investigadores, Beltrán cometió un error infantil que perjudicó a todos sus pares. Entregó su celular sin el chip. Así será mucho más difícil analizarlo. Por ejemplo, no se podrá saber con quién y para qué se comunicaba y qué órdenes emitía, entre otras cuestiones.