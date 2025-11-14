Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Sorpresa

Mientras en la audiencia se confirmaba la hipótesis y que el segundo jefe de la URN, comisario Sergio Juárez, por el momento está siendo investigado por su posible participación en el caso y que no estaba aprehendido como se pensaba, fuentes de la Casa de Gobierno confirmaban la noticia de la jornada. Beltrán estaba ocupando un terreno que pertenece a la Provincia y que formaba parte de uno de los tantos loteos ilegales que se realizaron en los últimos tiempos en El Cadillal.