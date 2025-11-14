Secciones
Seguridad

Prisión preventiva para el ex jefe de la Regional Norte y otros dos policías por el escándalo de El Cadillal

La Justicia dictó seis meses para Gustavo Beltrán y dos meses para los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, y ordenó su traslado a una unidad penitenciaria.

Hace 26 Min

La Justicia ordenó seis meses de prisión preventiva para el ex jefe de la Unidad Regional Norte de la Policía (URN), Gustavo Beltrán, mientras que los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira deberán cumplir dos meses de la misma medida. Además, se dispuso el traslado inmediato de los tres acusados a una unidad penitenciaria por el escándalo en El Cadillal.  

Esta mañana se retomó la audiencia oficial en la que se confirmaron las imputaciones contra los policías. Además, la causa ha sido declarado como asunto complejo.

En la primera jornada de ayer se revelaron detalles de la causa. Beltrán no sólo habría utilizado a policías y a condenados por abusos sexuales para realizar tareas de albañilería en El Cadillal, sino que las remodelaciones se efectuaban en una vivienda ubicada en un terreno usurpado que pertenece a la Provincia. 

“El martes, el comisario Beltrán, de común acuerdo con los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, insertó falsamente en el libro de guardia que a las 10.20 horas salía un móvil policial trasladando a dos detenidos condenados con destino a la comisaría de Chuscha. En realidad, la camioneta se dirigió al inmueble en construcción del comisario en El Cadillal”, había explicado el auxiliar Federico Lizárraga, quien, junto con Brenda Deroy, asistió a la fiscala Mariana Rivadeneira en la presentación del caso.

Temas TucumánPoder Judicial de TucumánEl CadillalPolicía de TucumánMinisterio Público FiscalGustavo Beltrán
