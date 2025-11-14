Prisión preventiva para el ex jefe de la Regional Norte y otros dos policías por el escándalo de El Cadillal

“El martes, el comisario Beltrán, de común acuerdo con los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, insertó falsamente en el libro de guardia que a las 10.20 horas salía un móvil policial trasladando a dos detenidos condenados con destino a la comisaría de Chuscha. En realidad, la camioneta se dirigió al inmueble en construcción del comisario en El Cadillal”, había explicado el auxiliar Federico Lizárraga, quien, junto con Brenda Deroy, asistió a la fiscala Mariana Rivadeneira en la presentación del caso.