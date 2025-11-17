Germán Martitegui reveló su receta infalible de masa de empanadas: ¿cómo se hace?

La empanada es la estrella indiscutida de la cocina regional, sobre todo si se trata del norte del país, donde Tucumán y Salta se disputan el primer lugar. Detrás de ese emblema nacional y de cada relleno sabroso de carne cortada a cuchillo hay un elemento clave que también define el éxito del plato: la masa. ¿Cómo conseguir esa textura suave, el punto justo de elasticidad y un sabor que complemente la carne o la humita? Uno de los miembros de Masterchef tiene la clave.