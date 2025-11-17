Germán Martitegui reveló su receta infalible de masa de empanadas: ¿cómo se hace?

La empanada es la estrella indiscutida de la cocina regional, sobre todo si se trata del norte del país, donde Tucumán y Salta se disputan el primer lugar. Detrás de ese emblema nacional y de cada relleno sabroso de carne cortada a cuchillo hay un elemento clave que también define el éxito del plato: la masa. ¿Cómo conseguir esa textura suave, el punto justo de elasticidad y un sabor que complemente la carne o la humita? Uno de los miembros de Masterchef tiene la clave.
El reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity Argentina, Germán Martitegui, compartió recientemente su fórmula para la masa casera que, según él, "nunca falla". Este método sorprendió por su simpleza y el resultado profesional que garantiza.
Una receta sencilla y exitosa
La receta de Martitegui se caracteriza por ser sencilla de replicar en casa, utilizando solo tres componentes fundamentales. El chef demostró que la complejidad no es necesaria para lograr una masa con textura y sabor dignos de una competencia culinaria.
En un clip que se volvió viral en redes, la frase clave que acompañó esta revelación fue: "Anoten la receta de la masa de empanada porque Germán lo dice una sola vez".Así fue que los espectadores guardaron el corto audiovisual mientras que otros anotaron rápidamente en sus cuadernos la clave de la comida regional por parte de un chef renombrado.
Tres Ingredientes para lograr un manjar
Los ingredientes que debés anotar para esta preparación, que sirve tanto para empanadas fritas como al horno, son:
- 500 g de harina.
- 80 g de grasa (puede ser vacuna o de cerdo).
- Salmuera: 200 cm³ de agua y 10 g de sal.
Paso a paso para unas empanadas exitosas
El chef detalla que el secreto de su éxito reside en el manejo de la grasa y, especialmente, de la salmuera.
1. Preparación inicial: Lo primero es la salmuera; debes disolver la sal en el agua caliente y luego dejarla entibiar. La salmuera, esencialmente una solución de agua con alta concentración de sal, se utiliza para realzar el sabor.
2. Derretir la grasa: Calentá la grasa a fuego suave hasta que se vuelva líquida, evitando que se queme.
3. Amasado: En un bol grande, colocá la harina. Agregá la grasa derretida y, de a poco, incorporá la salmuera tibia. Amasá la preparación por unos 10 minutos hasta que obtengas una masa suave y elástica.
4. Descanso obligatorio: Tapá la masa con un repasador (paño de cocina) y dejala descansar por al menos 30 minutos. Este paso es crucial para que la masa desarrolle su elasticidad.
5. Estirar y cortar: Finalmente, con un palo de amasar, estirá la preparación y cortá discos del grosor que más te guste, listos para recibir el relleno.
El resultado de seguir estos pasos es una masa maleable, sabrosa y con el punto justo de elasticidad. Martitegui subraya que, al dominar esta base impecable, cualquier relleno, ya sea de carne, humita o verdura, se lucirá mucho más en la mesa.