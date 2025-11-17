Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

En una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a ser protagonista de un momento inesperado al revelar que había visto el grupo de WhatsApp de los participantes, gracias —según ella— a Maxi López. La confesión tomó por sorpresa a los famosos, que no ocultaron su enojo y apuntaron directamente contra el exfutbolista: "Traidor".
Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y generó malestar en el equipo
Antes de que comenzara el desafío culinario, Wanda lanzó una frase que heló el estudio:
"Ustedes son bastante chusmas; ese chat de WhatsApp un poco Maxi me lo mostró".
La afirmación cayó como una bomba entre figuras como Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez y Sofía “La Reini” Gonet, quienes no tardaron en recriminarle al exjugador su falta de códigos: "Eso no se hace", "Traidor", se escuchó desde varias estaciones de cocina.
Incluso Damián Betular intervino con humor, pero también con reproche:
"¿Cómo vas a mostrar el chat?".
Maxi López intentó defenderse, pero Wanda redobló la apuesta
Fiel a su estilo, Maxi López negó todo y aseguró que Wanda exageraba:
"A Wanda hay que creerle la mitad de las cosas… No le dejé ver nada".
Pero la conductora lo desmintió sin dudar:
"Puedo mencionar tres frases que leí, pero no lo voy a hacer porque tengo mucho código".
En medio de las risas, Germán Martitegui lanzó una ironía que encendió aún más el momento:
"Ya están publicados los chats".
Wanda cerró la discusión con una frase contundente:
"Serán publicados porque existen los screenshots".
La revancha de Maxi López: un viejo amor y una chicana inesperada
Lejos de dejarlo pasar, Maxi López encontró su oportunidad para vengarse. Cuando Wanda se acercó a su estación para comentar el plato, él la sorprendió:
"Escuchá, cuscús marroquí".
Descolocada, Wanda respondió: "Yo no entiendo nada".
Maxi no aflojó:
"¿No hubo un marroquí por ahí? Ella sabe de quién hablo. Hubo un marroquí en esa película".
Entre risas y algo sonrojada, Wanda terminó admitiendo la anécdota amorosa y aclaró:
"¿Qué me pasás factura si fue todo después que vos?".
El intercambio, lleno de ironías y complicidad, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.