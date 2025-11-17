Secciones
EspectáculosFamosos

Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

Incluso Damián Betular intervino con humor, pero también con reproche.

Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes
Hace 1 Hs

En una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a ser protagonista de un momento inesperado al revelar que había visto el grupo de WhatsApp de los participantes, gracias —según ella— a Maxi López. La confesión tomó por sorpresa a los famosos, que no ocultaron su enojo y apuntaron directamente contra el exfutbolista: "Traidor".

Wanda Nara mandó al frente a Maxi López y generó malestar en el equipo

Antes de que comenzara el desafío culinario, Wanda lanzó una frase que heló el estudio:

"Ustedes son bastante chusmas; ese chat de WhatsApp un poco Maxi me lo mostró".

La afirmación cayó como una bomba entre figuras como Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez y Sofía “La Reini” Gonet, quienes no tardaron en recriminarle al exjugador su falta de códigos: "Eso no se hace", "Traidor", se escuchó desde varias estaciones de cocina.

Incluso Damián Betular intervino con humor, pero también con reproche:

"¿Cómo vas a mostrar el chat?".

Maxi López intentó defenderse, pero Wanda redobló la apuesta

Fiel a su estilo, Maxi López negó todo y aseguró que Wanda exageraba:

"A Wanda hay que creerle la mitad de las cosas… No le dejé ver nada".

Pero la conductora lo desmintió sin dudar:

"Puedo mencionar tres frases que leí, pero no lo voy a hacer porque tengo mucho código".

En medio de las risas, Germán Martitegui lanzó una ironía que encendió aún más el momento:

"Ya están publicados los chats".

Wanda cerró la discusión con una frase contundente:

"Serán publicados porque existen los screenshots".

La revancha de Maxi López: un viejo amor y una chicana inesperada

Lejos de dejarlo pasar, Maxi López encontró su oportunidad para vengarse. Cuando Wanda se acercó a su estación para comentar el plato, él la sorprendió:

"Escuchá, cuscús marroquí".

Descolocada, Wanda respondió: "Yo no entiendo nada".

Maxi no aflojó:

"¿No hubo un marroquí por ahí? Ella sabe de quién hablo. Hubo un marroquí en esa película".

Entre risas y algo sonrojada, Wanda terminó admitiendo la anécdota amorosa y aclaró:

"¿Qué me pasás factura si fue todo después que vos?".

El intercambio, lleno de ironías y complicidad, se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.

Temas Wanda NaraMaxi LópezMasterchef
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
2

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
3

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
4

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?
5

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur
6

Se demora el arreglo de los puentes mellizos del canal Sur

Más Noticias
No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Comentarios