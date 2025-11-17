Wanda Nara expuso a Maxi López por el chat de WhatsApp de MasterChef Celebrity y desató la furia de los participantes

En una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a ser protagonista de un momento inesperado al revelar que había visto el grupo de WhatsApp de los participantes, gracias —según ella— a Maxi López. La confesión tomó por sorpresa a los famosos, que no ocultaron su enojo y apuntaron directamente contra el exfutbolista: "Traidor".