Claudia Villafañe volvió a Masterchef Celebrity: cuál fue su rol en la gala de este domingo

Claudia Villafañe regresó este domingo a Masterchef Celebrity para cumplir un papel clave en una noche marcada por la competencia interna del jurado. La producción del reality convocó a la ganadora de la primera temporada para definir el resultado del “versus” entre los capitanes de la jornada: Damián Betular y Ariel Rodríguez Palacios.
El rol de Claudia en la gala
Además de Germán Martitegui y Donato de Santis, Villafañe se sumó como invitada especial para desempatar la decisión final. Probó todos los platos presentados por los equipos y ofreció devoluciones detalladas, tomando su labor con la misma rigurosidad que cuando participó del certamen.
Al recibirla, Wanda Nara destacó su presencia y remarcó que, además de su vínculo con el programa, Villafañe posee una extensa experiencia como organizadora de eventos, algo que la hacía ideal para evaluar el desafío del día: preparar cinco platos para un gran evento, incluyendo entrada, plato principal y postre.
La gala: Betular vs. Rodríguez Palacios
El duelo entre los dos jurados se vivió con intensidad: euforia, tensiones, algunos accidentes en las cocinas y risas marcaron la competencia. Solo uno de los equipos podía subir al balcón, por lo que la opinión de Villafañe resultó determinante para definir quién avanzaba en la semana sin pasar por nuevas evaluaciones.
La ausencia de Eugenia Tobal
La edición también estuvo atravesada por una ausencia que no pasó desapercibida. Eugenia Tobal, una de las participantes más destacadas de la temporada, no estuvo presente en esta gala. Según informaron en el streaming oficial del programa, la actriz sufrió un malestar de salud, motivo por el cual la producción decidió enviarla directamente a la gala de eliminación del miércoles, tal como ocurrió anteriormente con Momi Giardina.
A pesar de ser una de las figuras fuertes de la competencia, Tobal deberá cocinar con delantal negro en la próxima instancia para intentar seguir en el programa.