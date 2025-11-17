Claudia Villafañe volvió a Masterchef Celebrity: cuál fue su rol en la gala de este domingo

La ausencia de Eugenia Tobal

La edición también estuvo atravesada por una ausencia que no pasó desapercibida. Eugenia Tobal, una de las participantes más destacadas de la temporada, no estuvo presente en esta gala. Según informaron en el streaming oficial del programa, la actriz sufrió un malestar de salud, motivo por el cual la producción decidió enviarla directamente a la gala de eliminación del miércoles, tal como ocurrió anteriormente con Momi Giardina.