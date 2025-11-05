El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El presidente del TC insiste en que los funcionarios incurrieron en el delito de omisión de los deberes de funcionario público conforme al artículo 249 del Código Penal (CP). En detalle, Terraf sostiene que según la ordenanza N° 2114, la colocación de elementos fijos o móviles desplegados sobre la vía pública deberá contar con un permiso emanado de la autoridad de aplicación. A su vez, se sostiene de las ordenanzas N° 4728, que determina que los soportes publicitarios no podrán “ser contrarios a la ley, afectar a la moral o las buenas costumbres o ser discriminatorios”; y de la N° 3614, que impone que el Departamento Ejecutivo deberá remover los carteles que infrinjan las normas establecidas.