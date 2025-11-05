Secciones
Política

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El presidente del organismo demandó a la intendenta por no quitar cartelería injuriosa.

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
Hace 3 Hs

El presidente del Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, Miguel Chaiben Terraf, efectuó una denuncia contra la intendenta, Rossana Chahla, y contra el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A ambos se los acusa de no remover cartelería que fue colocada en la vía pública con contenido difamatorio hacia el titular del organismo.

En la demanda Terraf manifiesta que en la ciudad se colocaron “carteles injuriosos, calumniosos, atentatorios contra mi dignidad, la del Tribunal de Cuentas y la de mi familia”, y que aunque se solicitó que sean removidos, tanto Chahla como Mosqueira “omitieron extraer (los afiches) pese a tener conocimiento cabal de toda esta situación y haber sido debidamente intimados”.

Carta documento

Según plantea el presidente del TC en la denuncia, se le solicitó a la intendenta que quitara los carteles a través de notas presentadas el 31 de octubre y el siete de noviembre del año pasado. Además, asegura que también se presentó una carta documento donde se insistió en que resuelva el asunto. Aduce que, si bien Mosqueira respondió a los escritos, la remoción de los afiches no se realizó.

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

El presidente del TC insiste en que los funcionarios incurrieron en el delito de omisión de los deberes de funcionario público conforme al artículo 249 del Código Penal (CP). En detalle, Terraf sostiene que según la ordenanza N° 2114, la colocación de elementos fijos o móviles desplegados sobre la vía pública deberá contar con un permiso emanado de la autoridad de aplicación. A su vez, se sostiene de las ordenanzas N° 4728, que determina que los soportes publicitarios no podrán “ser contrarios a la ley, afectar a la moral o las buenas costumbres o ser discriminatorios”; y de la N° 3614, que impone que el Departamento Ejecutivo deberá remover los carteles que infrinjan las normas establecidas.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánHonorable Tribunal de Cuentas de TucumánMiguel Chaibén TerrafRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Conflicto del transporte: pese al diálogo, se ratificó la suspensión de 150 choferes

Se agrava el conflicto del transporte en Tucumán: suspensiones y medidas en una semana clave

Se agrava el conflicto del transporte en Tucumán: suspensiones y medidas en una semana clave

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Crisis en el transporte público: “Con su inacción, el municipio favorece el quebranto”, dicen en Aetat

Lo más popular
Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991
1

Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026
2

Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026

Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?
3

Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?
4

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar
5

Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?
6

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

Más Noticias
Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

La milanesa política viene con picante

La milanesa política viene con picante

Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa

Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa

Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual

Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual

Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios