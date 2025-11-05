El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El presidente del Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, Miguel Chaiben Terraf, efectuó una denuncia contra la intendenta, Rossana Chahla, y contra el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A ambos se los acusa de no remover cartelería que fue colocada en la vía pública con contenido difamatorio hacia el titular del organismo.
En la demanda Terraf manifiesta que en la ciudad se colocaron “carteles injuriosos, calumniosos, atentatorios contra mi dignidad, la del Tribunal de Cuentas y la de mi familia”, y que aunque se solicitó que sean removidos, tanto Chahla como Mosqueira “omitieron extraer (los afiches) pese a tener conocimiento cabal de toda esta situación y haber sido debidamente intimados”.
Carta documento
Según plantea el presidente del TC en la denuncia, se le solicitó a la intendenta que quitara los carteles a través de notas presentadas el 31 de octubre y el siete de noviembre del año pasado. Además, asegura que también se presentó una carta documento donde se insistió en que resuelva el asunto. Aduce que, si bien Mosqueira respondió a los escritos, la remoción de los afiches no se realizó.
El presidente del TC insiste en que los funcionarios incurrieron en el delito de omisión de los deberes de funcionario público conforme al artículo 249 del Código Penal (CP). En detalle, Terraf sostiene que según la ordenanza N° 2114, la colocación de elementos fijos o móviles desplegados sobre la vía pública deberá contar con un permiso emanado de la autoridad de aplicación. A su vez, se sostiene de las ordenanzas N° 4728, que determina que los soportes publicitarios no podrán “ser contrarios a la ley, afectar a la moral o las buenas costumbres o ser discriminatorios”; y de la N° 3614, que impone que el Departamento Ejecutivo deberá remover los carteles que infrinjan las normas establecidas.