Relanzamiento de "Indómita": “El arte debe ser indómito, causar impacto e irrumpir”

En un país atravesado por tensiones políticas, polaridad social y un clima general de incertidumbre, la cultura aún encuentra sus propios modos de sostenerse, reinventarse y persistir. Ese espíritu quedó en evidencia en la Casa Museo de la Ciudad con el relanzamiento de “Indómita”, una productora cultural tucumana que celebró su nueva identidad con un evento que combinó artes visuales, música, performance y tecnología. Una noche que funcionó como declaración de principios que el arte no se doma.