Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte

Un regreso retro al pop rock del siglo pasado, pero desde una mirada actual, es la propuesta que Joaquín Silva llevará al teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550) desde las 21, en un show que anuncia como integral “porque mezclará la música, el baile, el teatro y el cine, con una experiencia que reunirá a más de 17 artistas en escena que me acompañarán interpretando las historias de mis canciones”, adelanta el cantautor tucumano.
La propuesta sirve de presentación de su último disco “Como si fuera a latir”, en el que invita a preguntarse de qué se trata vivir para encontrar respuestas dentro del arte. “En mis composiciones cuento cómo, desde mi perspectiva de cantante y bailarín, aprendí qué es la vida”, afirma a sus 23 años, la mayoría de ellos dedicados a cantar desde sus inicios en la academia de Cecilia Paliza a los seis años, para luego estudiar en el Conservatorio Provincial de Música y en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Su álbum lanzado en septiembre tiene cinco canciones de autoría propia, que anidan la fusión entre el pop, el rock, género disco, el funk y el boogie, dos en coautoría con Michel Fontanet y Javier Nadal Testa. “El principal desafío de componer es encontrar la manera perfecta de contar lo que quiero. Soy muy perfeccionista en ese aspecto, busco la forma idónea de expresar a la gente el mensaje que quiero”, describe.
“Definiría mi música como la libertad creativa en su máxima expresión. Veo a la fusión de las artes como mi forma de hablar, poder contar cómo es que atravesamos nuestra vida, desde la ficción y lo artístico. Me quedo con el género del pop rock, aunque mis temas están muy evocados en el primero de los géneros, ya que toma prestado recursos de diferentes estilos musicales así como de distintos artistas”, detalla para LA GACETA.