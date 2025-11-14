Joaquín Silva busca respuestas a cómo vivir desde el arte

La propuesta sirve de presentación de su último disco “Como si fuera a latir”, en el que invita a preguntarse de qué se trata vivir para encontrar respuestas dentro del arte. “En mis composiciones cuento cómo, desde mi perspectiva de cantante y bailarín, aprendí qué es la vida”, afirma a sus 23 años, la mayoría de ellos dedicados a cantar desde sus inicios en la academia de Cecilia Paliza a los seis años, para luego estudiar en el Conservatorio Provincial de Música y en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán. Su álbum lanzado en septiembre tiene cinco canciones de autoría propia, que anidan la fusión entre el pop, el rock, género disco, el funk y el boogie, dos en coautoría con Michel Fontanet y Javier Nadal Testa. “El principal desafío de componer es encontrar la manera perfecta de contar lo que quiero. Soy muy perfeccionista en ese aspecto, busco la forma idónea de expresar a la gente el mensaje que quiero”, describe.