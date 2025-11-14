Diversión asegurada: estas son las propuestas culturales y musicales del fin de semana

A las 19 empezará el Festejo por el Día de la Tradición en el Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio. Participarán la Academia Raíces de mi Patria, alumnos de distintos talleres de la Dirección de Adulto Mayor municipal, el Ballet de la Agrupación Tradicionalista Potro sin Marca de San Isidro de Lules, el grupo de bombos Almas Legüeras y el Ensamble Tierra Mía como invitado especial. Entrada gratuita.