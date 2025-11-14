Diversión asegurada: estas son las propuestas culturales y musicales del fin de semana

El fin de semana está empezando y los tucumanos ya buscan actividades para divertirse y descansar. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió el cronograma de este viernes, sábado y domingo con propuestas multimodales para hacer en familia, entre amigos o en pareja.
Tucumán está atravesando uno de sus fines de semana más tradicionales. El jueves por la noche empezó en la Sociedad Rural la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa con stands gastronómicos para disfrutar y pasarla bien. Además, en los espacios verdes de la capital tucumana se instalarán las ferias gastronómicas, de emprendedores y de artesanos.
Música y festejos el viernes 14 de noviembre
De 14 a 20 se podrán hacer paseos en las bicicletas acuáticas del Lago San Miguel. Llevar DNI. Se suspende por lluvias.
A las 19 empezará el Festejo por el Día de la Tradición en el Museo de la Industria Azucarera del parque 9 de Julio. Participarán la Academia Raíces de mi Patria, alumnos de distintos talleres de la Dirección de Adulto Mayor municipal, el Ballet de la Agrupación Tradicionalista Potro sin Marca de San Isidro de Lules, el grupo de bombos Almas Legüeras y el Ensamble Tierra Mía como invitado especial. Entrada gratuita.
A las 20 se hará el lanzamiento de la Productora Indómita en la Casa Museo de la Ciudad, Salta 532.
A las 21 Joaquín Silva presentará su show “Como si fuera a latir” en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Entrada general: $20.000.
Ferias, encuentros y paseos en el lago el sábado 15 de noviembre
A las 9 empezará la Maratón de la Familia del Jardín Maternal Semillitas. Habrá actividades al aire libre, juegos, premios y sorpresas y un puesto de Eco Canje para cambiar residuos reciclables por plantines.
A las 9.30 iniciará la caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Se suspende por lluvia. Link de inscripción al final de la nota.
Desde las 10 y hasta las 13 se hará el encuentro “Tejer en Museos” en la Casa Museo de la Ciudad. Habrá charlas, rondas de diálogo y momentos para reflexionar sobre el tejido como práctica de cuidado. Se convoca a llevar materiales, experiencias y preguntas. Entrada libre y gratuita.
A las 10 habrá una función de “El kas no para” en Fortunata García y Bernabé Aráoz en el marco de Teatros en los Barrios. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia.
De 10 a 13 y de 15 a 20 se podrá usar las bicicletas acuáticas en el lago San Miguel del parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.
A las 11 el Bus Turístico partirá desde la plaza Independencia hacia el recorrido por el Barrio Ciudadela con paradas en museos. A las 16 un segundo viaje se hará por el paseo histórico y cultural de la ciudad. Link de inscripciones al final de la nota.
De 16 a 20 estará abierto para el público en general el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”. Habrá visitas guiadas a las 16 y a las 18. Los interesados en participar de las propuestas del campus deberán registrarse en la plataforma tecnológica CiDiTuc.
A las 20 hará su cierre el Festival Transterritorial de Cine Underground. Entrada libre y gratuita.
Ferias
Feria de Emprendedores y Paseo Gastronómico en el parque El Provincial, de 17 a 23
Feria de Artesanos y Feria Gourmet en el parque Avellaneda, de 18 a 23
Feria en el parque 9 de Julio sobre avenida Soldati, de 18 a 23
Feria Manantial Sur en avenida Palavecino entre Constitución y Pueyrredón de 18 a 23
Teatro, shows y paseos históricos el domingo 16 de noviembre
A las 15 la Casa del Bicentenario abrirá sus puertas para compartir una mateada criolla con danzas folclóricas. Entrada libre y gratuita. Se suspende en caso de lluvia.
A las 15 se hará el Encuentro de Juegos de Mesa en la Casa de la Ciudad. Habrá ajedrez y cartas de colección como Yu-Gi-Oh! y Digimon. Entrada libre y gratuita.
A las 18 se presentará en la Cancha del Barrio CGT el show “Al ritmo del payaso”, perteneciente al ciclo Teatro en los Barrios.
Ferias
