El valor de un encuentro de arte urbano

Además, una política cultural integral no debe limitarse a las artes plásticas. Aunque murales y grafitis cumplen un rol vital en la identidad urbana, es necesario fomentar también la escultura que dé volumen al espacio público; la música que los pueble de resonancias; la danza que los ponga en movimiento, y el teatro que convoque al pensamiento y a la emoción compartidos. Una ciudad que abra sus puertas a múltiples manifestaciones artísticas es una ciudad más viva, más democrática y más inclusiva. Ese es el valor de “Mavé Pintá”: la posibilidad de transformar muros en narrativas, de convertir el espacio público en escenario de encuentros y de dar lugar a quienes buscan su voz. Una política cultural coherente lo entiende: va más allá del subsidio ocasional y apuesta a la continuidad y al arraigo de la creatividad como motor social.