El titular de UTA nacional, de visita en Tucumán: “El transporte está perdiendo”

Fernández comenzó describiendo un panorama que, según advirtió, afecta tanto a Tucumán como al Área Metropolitana de Buenos Aires. “Lo que veo es que el transporte está perdiendo muchos pasajeros en Tucumán, pero también en Capital Federal. La gente está ocupando otros servicios como los autos, y las motos que aquí en Tucumán se usan mucho. Por esta razón el transporte está perdiendo”, señaló. El líder gremial atribuyó esa caída no solo a cambios en los hábitos de movilidad, sino también a la falta de políticas públicas que acompañen la crisis del sistema: “La calle está difícil, muchas personas hoy pueden encontrar una forma de subsistir con las aplicaciones de viaje porque se están perdiendo muchas fuentes de trabajo. Entonces no es culpa de la gente que busca cómo trabajar, sino de los gobernantes que no garantizan trabajo como debe ser”, afirmó. Fernández explicó que la merma en el uso del transporte público es notoria: “En Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires ya se perdió un 15% de los pasajeros, la situación es similar en todo el país y corren riesgo las fuentes de trabajo”. Ante ese escenario, el gremio desarrolla un seguimiento constante para evaluar su impacto.