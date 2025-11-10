Apps, tarifas y concesiones: el transporte, bajo debate en Tucumán

Pero las tensiones permanecen en el sector del transporte. Y Chahla, ante los micrófonos, marcó que “estas situaciones no pueden volver a ocurrir”. Más allá del acuerdo rubricado, aseguró que el municipio no tiene “la documentación de las 150 suspensiones” anunciadas por Aetat. “Los datos son importantes”, advirtió. Luego, ante una pregunta sobre un posible incremento del boleto, aclaró que ese tema “no está en el acta”. Y se refirió a las concesiones con tenencia precaria, dado el reclamo de los empresarios para que se regularice esta cuestión. En esa línea, Chahla llamó a constituir “una mesa donde estemos todos” los actores. “No es solamente la Capital, es todo el Gran San Miguel (de Tucumán)”, profundizó. Y planteó que además deberán estar involucrados otros sectores, como empresarios y usuarios. “Necesitamos tener vecinos de cada distrito”, añadió. Y mencionó luego que desde su equipo ya se han comunicado con expertos para elaborar una propuesta para la adjudicación. “No podemos volver a mandar un pliego de hace 30 años”, añadió. E insistió con que el transporte “no empieza y termina el recorrido en la Capital”. “La solución también tiene que venir de la mano con los otros intendentes, con la Provincia, con la Legislatura, con el Concejo, y con ideas de expertos y de vecinos”, expresó. Y agregó: “la gente está cansada. Nosotros tenemos que ir a una mesa de diálogo común”.