Javier Milei: “No voy a levantar el pie del acelerador”

El presidente Javier Milei ratificó que el Gobierno mantendrá su ritmo de reformas y expresó confianza en que el oficialismo logrará reunir los votos necesarios para avanzar con su agenda legislativa. En una entrevista con el canal de streaming Neura, el mandatario afirmó que no va a “levantar el pie del acelerador”, porque, según definió, es el “momento para acelerar más fuerte”. En ese marco, aseguró que el panorama parlamentario es más favorable que meses atrás y destacó el rol del ministro del Interior en las negociaciones con bloques aliados y opositores.
En relación con la Cámara de Diputados, afirmó que “los kirchneristas ya están debajo de 90” y sostuvo que, gracias al “trabajo fenomenal” de Diego Santilli, el Gobierno podrá “conseguir quórum y poder sacar las leyes”.
Respecto del Senado, Milei remarcó que “es la primera vez que el peronismo perdió la mayoría” y subrayó que “necesitan 37 para el quórum y hoy ese número se cayó a 28”. A esto sumó que el oficialismo cuenta con 21 senadores y que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y senadora electa, “está haciendo todo el trabajo para seguir sumando voluntades y llegar a 44”. Con ese diagnóstico, aseguró que “el Congreso va a estar en condiciones de afrontar todas estas reformas y esto está avalado por las urnas”.
"Yo no voy a levantar el pie del acelerador"— Corta (@somoscorta) November 14, 2025
Javier Milei opinÃ³ sobre la nueva formaciÃ³n del Congreso, asegurÃ³ que va a "conseguir quÃ³rum y sacar leyes en Diputados" y afirmÃ³: "Bullrich estÃ¡ sumando voluntades para llegar a 44 senadores". pic.twitter.com/sv0CQREIt1
Mercado de capitales
El mandatario también se refirió a la situación económica y defendió el rumbo fiscal y monetario de su administración. Sostuvo que la Argentina “ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”, debido a lo que considera una mejora en la percepción de solvencia por parte de los inversores. En esa línea, Milei afirmó: “Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, y destacó que desde el inicio de su gestión “la deuda en Argentina bajó en u$s 50 mil millones”. Según su interpretación, este recorte contribuye a que “ya haya condiciones para volver a financiarse”.
Para el Presidente, la clave de la estabilidad a mediano plazo está ligada al debate legislativo. Consideró que una baja sostenida del riesgo país dependerá de que el Congreso apruebe el Presupuesto 2026 y consolide el equilibrio fiscal. “Tarde o temprano el riesgo país va a caer”, afirmó, al señalar que todas las áreas del Gobierno ajustan sus decisiones de gasto en coordinación con el Ministerio de Economía con el objetivo de preservar el déficit cero.
Finalmente, Milei profundizó en su visión conceptual sobre la tasa de interés y cuestionó el enfoque tradicional. Sostuvo que en la Argentina existe “un error conceptual grave” al considerarla “precio del dinero”, y explicó que en realidad es “el precio relativo de los bienes presentes versus los bienes futuros”. Desde esa perspectiva, acusó al kirchnerismo de haber “consumido el capital al extremo”, llevando las tasas implícitas “a niveles infinitos” y provocando un riesgo país desproporcionado frente al de Estados Unidos.