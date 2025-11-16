Javier Milei: “No voy a levantar el pie del acelerador”

Mercado de capitales

El mandatario también se refirió a la situación económica y defendió el rumbo fiscal y monetario de su administración. Sostuvo que la Argentina “ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”, debido a lo que considera una mejora en la percepción de solvencia por parte de los inversores. En esa línea, Milei afirmó: “Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, y destacó que desde el inicio de su gestión “la deuda en Argentina bajó en u$s 50 mil millones”. Según su interpretación, este recorte contribuye a que “ya haya condiciones para volver a financiarse”.