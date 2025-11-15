Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado llegó a un veredicto y declaró culpable al clan Sena

Un jurado popular de 12 miembros resolvió determinar la culpabilidad de los siete acusados en el caso del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Los condenados son César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. Solo una de las acusadas, Griselda Reynoso fue declarada no culpable por el jurado popular.
El juicio generó gran expectativa, con una fuerte presencia policial y medidas de seguridad implementadas en los alrededores del Centro de Estudios Jurídicos donde se lleva a cabo la deliberación. El viernes, tras siete horas de debate, el jurado no alcanzó un veredicto, lo que llevó a la jueza Dolly Fernández a dar instrucciones complementarias para hoy.
La jueza Fernández enfatizó la importancia del aislamiento del jurado, prohibiéndoles el acceso a noticias, discusiones externas y búsquedas en línea relacionadas con el caso. Se les recordó que su función es aplicar la ley basándose en las pruebas presentadas durante el juicio.
Para garantizar la imparcialidad, los jurados fueron alojados en un hotel y se encuentran aislados del contacto externo, una medida sin precedentes en los 85 juicios por jurado realizados en la provincia.
Afuera del recinto, se congregaron manifestantes exigiendo justicia para Cecilia, portando carteles y símbolos rosas, el color favorito de la víctima. Las consignas incluyen "Justicia por Cecilia" y "Clan Sena asesino".