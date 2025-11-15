Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado llegó a un veredicto y declaró culpable al clan Sena

Un jurado popular de 12 miembros resolvió determinar la culpabilidad de los siete acusados en el caso del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski. Los condenados son César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González. Solo una de las acusadas, Griselda Reynoso fue declarada no culpable por el jurado popular.