Caso Cecilia Strzyzowski: los siete veredictos que dictó el jurado popular y se festejó en las calles de Chaco

Tras casi 10 horas de deliberación a lo largo de dos días, el jurado popular emitió su veredicto unánime en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida en junio de 2023. El fallo declaró culpables a seis de los siete imputados, que incluyen a los miembros de la familia Sena, y absolvió a una acusada.