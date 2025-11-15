Secciones
Caso Cecilia Strzyzowski: los siete veredictos que dictó el jurado popular y se festejó en las calles de Chaco

En los próximos días se determinarán las penas correspondientes a los condenados.

Los protagonistas del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Los protagonistas del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Hace 2 Hs

Tras casi 10 horas de deliberación a lo largo de dos días, el jurado popular emitió su veredicto unánime en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, desaparecida en junio de 2023. El fallo declaró culpables a seis de los siete imputados, que incluyen a los miembros de la familia Sena, y absolvió a una acusada.

César Sena: declarado culpable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género en calidad de autor. Enfrenta una condena de prisión perpetua. La fiscalía lo señaló como el autor material del crimen.

Los padres, parte de la planificación

Emerenciano Sena y Marcela Acuña: declarados culpables de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, en calidad de partícipes primarios. Enfrentan una condena de prisión perpetua. La fiscalía argumentó que su participación fue indispensable para la comisión del crimen.

Tres encubridores, culpables

Fabiana González y Gustavo Obregón: declarados culpables de encubrimiento agravado por su participación posterior al crimen. Se les acusa de acciones como el traslado del cuerpo y la limpieza de la escena del crimen.

Gustavo Melgarejo: declarado culpable de encubrimiento simple por participar alimentando el fuego donde se quemó el cuerpo de Cecilia.

La única inocente

Griselda Reinoso: declarada inocente y liberada de inmediato. Su defensa demostró que no estuvo presente en el lugar de los hechos durante el momento clave.

La jueza Dolly Fernández habilitó que saliera en libertad esta misma tarde.

En un plazo de 10 días hábiles se celebrará el juicio de cesura para determinar las penas específicas de los condenados.

