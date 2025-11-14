Caso Cecilia Strzyzowski: la defensa del Clan Sena cuestionó las pruebas y pidió absolución

Los abogados defensores de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena —los tres principales acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski— presentaron sus alegatos finales este 13 de noviembre. El eje central de sus planteos fue desacreditar las pruebas, cuestionar la actuación judicial y sembrar dudas sobre lo que ocurrió el 2 de junio de 2023, día en que la joven fue vista por última vez al ingresar a la casa de sus suegros.
La fiscalía y la querella sostienen una hipótesis completamente opuesta: aseguran que el clan Sena actuó de forma coordinada en un plan criminal para asesinar a Cecilia, cuyo cuerpo aún no ha sido hallado.
La defensa de Emerenciano Sena: “Nada de lo que se dijo se probó”
Ricardo Osuna, abogado de Emerenciano, argumentó que la fiscalía no demostró la existencia de un plan homicida y que no existen pruebas directas contra su defendido.
Entre sus principales cuestionamientos, señaló:
Que los testigos estaban “guionados”.
Que nunca se comprobó que los restos encontrados fueran de Cecilia.
Que no se preservaron adecuadamente las escenas investigadas, especialmente el Campo Rossi, señalado como el lugar donde se habría quemado el cuerpo.
Osuna le pidió al jurado que aplique el principio de inocencia y sostuvo que la acusación se basa en interpretaciones y no en certezas. “Si no están seguros, pidan a la fiscalía que les ponga en una bolsa todas las pruebas”, afirmó.
La defensa de Marcela Acuña: “No hubo plan, no hubo lógica en lo que plantean”
La abogada Celeste Ojeda aseguró que Marcela Acuña no participó ni organizó el homicidio, y que solo se enteró de lo ocurrido cuando su hijo César ya se encontraba involucrado en hechos desconocidos para ella.
Ojeda resaltó:
El mensaje que Marcela envió a su colaboradora: “Creo que sucedió algo grave con César. Estoy desesperada”.
Que si hubiera existido un plan previo, no habría permitido el ingreso de terceras personas a su casa tras la desaparición.
Que Marcela nunca ordenó deshacerse del cuerpo, sino que habría dicho un ambiguo “sacá el problema”.
Para la defensa, Acuña podría haber incurrido como mucho en encubrimiento agravado, pero no en homicidio.
Qué argumentó la defensa de César Sena: “No hay certeza científica de que los restos sean de Cecilia”
Gabriela Tomljenovic, abogada de César, afirmó que no hay pruebas concluyentes para responsabilizar a su defendido. Sostuvo que la acusación se basa en suposiciones y que la evidencia material es insuficiente.
Sus principales puntos:
Los restos óseos hallados estaban completamente calcinados y no se pudo determinar edad, sexo, causa de muerte ni ADN.
Las búsquedas de Google atribuidas a César no fueron peritadas con direcciones IP, por lo que no puede saberse quién las realizó.
La cadena de custodia de las cámaras de seguridad y los allanamientos fue débil.
No hubo custodia en uno de los lugares clave donde luego aparecieron restos y pertenencias quemadas.
La letrada insistió: “Decir ‘no culpable’ no es negar el dolor. Es reconocer que el Estado no probó la culpabilidad más allá de toda duda razonable”.
La postura del Ministerio Público y la querella
Tanto la fiscalía como la querella mantienen que:
Existió violencia previa en la relación,
Cecilia fue vista entrando a la casa de sus suegros el 2 de junio de 2023 y nunca salió,
El clan Sena actuó para ocultar el crimen y eliminar rastros,
Hubo un plan familiar coordinado.
Para ellos, las evidencias circunstanciales, las contradicciones en los testimonios y los movimientos registrados en los días posteriores sostienen la culpabilidad de los tres acusados.
El juicio ya entró en su tramo final y se acerca el momento del veredicto del jurado popular.