Caso Cecilia Strzyzowski: la defensa del Clan Sena cuestionó las pruebas y pidió absolución

Los abogados defensores de Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena —los tres principales acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski— presentaron sus alegatos finales este 13 de noviembre. El eje central de sus planteos fue desacreditar las pruebas, cuestionar la actuación judicial y sembrar dudas sobre lo que ocurrió el 2 de junio de 2023, día en que la joven fue vista por última vez al ingresar a la casa de sus suegros.