Caso Strzyzowski: piden prisión perpetua para César Sena por el femicidio de Cecilia y para sus padres por encubrir el crimen

El Equipo Fiscal Especial y las querellas pidieron este jueves que los siete imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski (28) sean condenados. Durante los alegatos finales ante el Jurado Popular en Resistencia, el fiscal Juan Martín Bogado solicitó prisión perpetua para César Sena —acusado de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio— y para sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios del asesinato.
“El rompecabezas del antes, durante y después del crimen quedó armado”, dijo el fiscal, quien recordó que Cecilia “creía que iba a ser feliz con César, pero se cruzó con personas equivocadas”. Según Bogado, la relación se volvió conflictiva tras el casamiento, en septiembre de 2022, cuando Marcela Acuña obligó a su hijo a divorciarse al día siguiente.
El fiscal detalló que el 2 de junio de 2023, Cecilia fue llevada por César a la casa familiar, donde fue asesinada. “Intentó defenderse, pero él la mató”, afirmó. Luego, el cuerpo fue trasladado a Campo Rossi, donde “fue quemado durante horas para eliminar cualquier rastro”.
“Después de eso, se fueron a comer un guiso, como si nada”, dijo Bogado, al graficar la frialdad con que actuaron los Sena.
“La verdad no se quema”: el alegato del abogado de la familia
El abogado Gustavo Briend, representante de la familia Strzyzowski, sostuvo que “la verdad no se quema” y recordó que “en todas las audiencias se habló del fuego, porque quisieron borrar las pruebas, pero no pudieron borrar a Cecilia”.
“Cecilia no quería ser piquetera ni usar la remera del Che Guevara, quería salir de ese mundo. César no actuó solo: obedeció a sus padres, que planearon todo”, afirmó Briend.
El letrado insistió en que “Marcela no hacía nada sin la venia de Emerenciano” y que “el clan Sena buscó impunidad, pero Cecilia habló a través de las pruebas”.
“Una organización criminal”
El querellante Juan Díaz, representante del Estado provincial, aseguró que el femicidio fue cometido por “una organización delictiva”. “Hubo un plan previo, organizado por Marcela y Emerenciano, y ejecutado por César Sena”, dijo.
Según Díaz, el matrimonio eligió su casa como escenario del crimen porque “tenían a mano a su gente de confianza para limpiar, borrar rastros y garantizar la impunidad”.
También detalló que “Fabiana González limpió la habitación del crimen y donó la cama y el colchón con sangre de Cecilia”, mientras que “César y Gustavo Obregón trasladaron el cuerpo al campo, donde fue quemado y arrojado al río Tragadero”.
“Cecilia murió víctima de una violencia de género extrema en manos de una organización criminal”, concluyó el abogado.
Qué pidieron las querellas
El fiscal Bogado y los representantes de las querellas pidieron:
Prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
Condena por encubrimiento agravado para Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Reinoso.
El veredicto del jurado popular se conocerá en los próximos días.