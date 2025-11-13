Secciones
Seguridad

Caso Strzyzowski: piden prisión perpetua para César Sena por el femicidio de Cecilia y para sus padres por encubrir el crimen

“Después del crimen se fueron a comer un guiso, como si nada”, dijo el fiscal en su alegato. Las querellas reclamaron perpetua para los tres y condena para los otros cuatro acusados por encubrimiento agravado.

Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena antes del inicio del juicio. Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena antes del inicio del juicio. FOTO TOMADA DE NOTICIAS.PERFIL.COM
Hace 1 Hs

El Equipo Fiscal Especial y las querellas pidieron este jueves que los siete imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski (28) sean condenados. Durante los alegatos finales ante el Jurado Popular en Resistencia, el fiscal Juan Martín Bogado solicitó prisión perpetua para César Sena —acusado de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio— y para sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios del asesinato.

“El rompecabezas del antes, durante y después del crimen quedó armado”, dijo el fiscal, quien recordó que Cecilia “creía que iba a ser feliz con César, pero se cruzó con personas equivocadas”. Según Bogado, la relación se volvió conflictiva tras el casamiento, en septiembre de 2022, cuando Marcela Acuña obligó a su hijo a divorciarse al día siguiente.

El fiscal detalló que el 2 de junio de 2023, Cecilia fue llevada por César a la casa familiar, donde fue asesinada. “Intentó defenderse, pero él la mató”, afirmó. Luego, el cuerpo fue trasladado a Campo Rossi, donde “fue quemado durante horas para eliminar cualquier rastro”.

“Después de eso, se fueron a comer un guiso, como si nada”, dijo Bogado, al graficar la frialdad con que actuaron los Sena.

“La verdad no se quema”: el alegato del abogado de la familia

El abogado Gustavo Briend, representante de la familia Strzyzowski, sostuvo que “la verdad no se quema” y recordó que “en todas las audiencias se habló del fuego, porque quisieron borrar las pruebas, pero no pudieron borrar a Cecilia”.

“Cecilia no quería ser piquetera ni usar la remera del Che Guevara, quería salir de ese mundo. César no actuó solo: obedeció a sus padres, que planearon todo”, afirmó Briend.

El letrado insistió en que “Marcela no hacía nada sin la venia de Emerenciano” y que “el clan Sena buscó impunidad, pero Cecilia habló a través de las pruebas”.

“Una organización criminal”

El querellante Juan Díaz, representante del Estado provincial, aseguró que el femicidio fue cometido por “una organización delictiva”. “Hubo un plan previo, organizado por Marcela y Emerenciano, y ejecutado por César Sena”, dijo.

Según Díaz, el matrimonio eligió su casa como escenario del crimen porque “tenían a mano a su gente de confianza para limpiar, borrar rastros y garantizar la impunidad”.

También detalló que “Fabiana González limpió la habitación del crimen y donó la cama y el colchón con sangre de Cecilia”, mientras que “César y Gustavo Obregón trasladaron el cuerpo al campo, donde fue quemado y arrojado al río Tragadero”.

“Cecilia murió víctima de una violencia de género extrema en manos de una organización criminal”, concluyó el abogado.

Qué pidieron las querellas

El fiscal Bogado y los representantes de las querellas pidieron:

Prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Condena por encubrimiento agravado para Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Reinoso.

El veredicto del jurado popular se conocerá en los próximos días.

Temas César SenaCecilia Strzyzowski
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte
1

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
2

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia
3

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando
4

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán débiles y la temperatura seguirá bajando

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos
5

Inauguraron en la peatonal una escultura de Don Rojas, el señor de los cubanitos

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
6

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Más Noticias
De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de El Marginal

De qué murió Jorge Lorenzo, el famoso actor de "El Marginal"

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Insólito: por un error, “Chuky” Casanova abandonó el penal de Benjamín Paz

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Escándalo en El Cadillal: acusaron a tres policías por usar a presos como albañiles en la casa de un jefe policial

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner denunció torturas a arrepentidos antes de la segunda audiencia

Causa "Cuadernos": Cristina Kirchner denunció torturas a "arrepentidos" antes de la segunda audiencia

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

Está grave un hombre que habría sido víctima de una viuda negra en pleno Barrio Norte

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

En una encomienda enviaron precursores químicos para elaborar cocaína

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Comentarios