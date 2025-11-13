Caso Strzyzowski: piden prisión perpetua para César Sena por el femicidio de Cecilia y para sus padres por encubrir el crimen

El Equipo Fiscal Especial y las querellas pidieron este jueves que los siete imputados por el crimen de Cecilia Strzyzowski (28) sean condenados. Durante los alegatos finales ante el Jurado Popular en Resistencia, el fiscal Juan Martín Bogado solicitó prisión perpetua para César Sena —acusado de homicidio agravado por el vínculo y por femicidio— y para sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como partícipes necesarios del asesinato.