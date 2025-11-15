Patricia Bullrich avanzó en una agenda común con Villarruel

Durante la reunión también se abordó el vínculo prácticamente inexistente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con altos funcionarios de la Casa Rosada. Esta situación había derivado en desorden y confusión respecto de los interlocutores entre el Poder Ejecutivo y los senadores de La Libertad Avanza durante los primeros dos años de gestión. En ese marco, Bullrich explicó que asumirá el rol de puente entre el Gobierno y el Senado, y se comprometió a que la vicepresidenta pueda conocer de antemano los temas que el Ejecutivo planea incluir en el temario legislativo. “Hablamos de trabajar en la búsqueda de que aquellos proyectos que el Gobierno envía puedan ser tratados, votados y podamos seguir adelante con el plan de Gobierno que establece nuestro presidente”, expresó la ministra. Además, afirmó que planteó “la necesidad de que la agenda oficialista tenga un espacio preferencia”, en alusión al pedido que había formulado días atrás para que Villarruel “no boicotee” los proyectos del oficialismo.