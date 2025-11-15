Patricia Bullrich avanzó en una agenda común con Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad -y futura titular del bloque de senadores libertarios- Patricia Bullrich, mantuvieron una reunión en el Congreso en lo que representó el primer acercamiento formal con la actual titular del Senado luego de un prolongado período de distanciamiento entre ambas. El encuentro se desarrolló ayer en el despacho de Villarruel, donde la ministra ingresó pasadas las 12 y permaneció hasta las 13.15. A la salida, Bullrich señaló ante los medios que la actitud de la vicepresidenta fue “colaborativa”. Ambas compartieron un café y no difundieron una fotografía oficial.
“Fue una reunión positiva. La idea es tener una relación cooperativa, tal como lo hice siempre”, afirmó Villarruel en diálogo con La Nación. Minutos después, ofreció una conferencia desde la Sala de Prensa del Senado, un formato poco habitual para ella. Allí reiteró: “Yo no tengo facultades para obstaculizar nada, le quise hacer la aclaración, mis facultades están bien definidas por la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara, que apuntan a que se garantice la independencia de poderes y el respeto al Poder Legislativo”. Su declaración buscó despejar cuestionamientos sobre presuntas trabas en el tratamiento de proyectos impulsados por el Ejecutivo.
Tras el encuentro, fuentes cercanas a la ministra indicaron: “Villarruel se mostró dispuesta a ayudar para que logremos la mayoría y que los proyectos del Gobierno salgan”. De esta manera, confirmaron que uno de los ejes centrales del diálogo fue la necesidad del oficialismo de alcanzar los 37 votos en el Senado para asegurar la aprobación de las iniciativas que el Ejecutivo planea impulsar en las próximas sesiones extraordinarias.
Durante la reunión también se abordó el vínculo prácticamente inexistente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con altos funcionarios de la Casa Rosada. Esta situación había derivado en desorden y confusión respecto de los interlocutores entre el Poder Ejecutivo y los senadores de La Libertad Avanza durante los primeros dos años de gestión. En ese marco, Bullrich explicó que asumirá el rol de puente entre el Gobierno y el Senado, y se comprometió a que la vicepresidenta pueda conocer de antemano los temas que el Ejecutivo planea incluir en el temario legislativo. “Hablamos de trabajar en la búsqueda de que aquellos proyectos que el Gobierno envía puedan ser tratados, votados y podamos seguir adelante con el plan de Gobierno que establece nuestro presidente”, expresó la ministra. Además, afirmó que planteó “la necesidad de que la agenda oficialista tenga un espacio preferencia”, en alusión al pedido que había formulado días atrás para que Villarruel “no boicotee” los proyectos del oficialismo.
Otras fuentes consultadas por el diario La Nación señalaron que “no hubo ningún chispazo” y que la reunión fue valorada como “buena” por ambas partes. Las fricciones entre Villarruel y Bullrich se remontan al inicio del gobierno de Milei, cuando la ministra quedó a cargo de la cartera de Seguridad, un área que inicialmente se había previsto para la vicepresidenta. En reiteradas ocasiones, Villarruel negó estar actuando en contra de los intereses del Gobierno, respuesta que reiteró incluso a través de comentarios en redes sociales, luego de que desde la Casa Rosada la acusaran de no alinearse con las prioridades oficiales.
Calendario legislativo
Los actuales legisladores concluyen su mandato el 10 de diciembre, fecha en la que se realizará la sesión preparatoria en ambas cámaras del Congreso. Ese día, a las 10, prestarán juramento los diputados y senadores electos. A las 12 se llevará a cabo la elección de autoridades de la Cámara de Diputados, mientras que a las 13 el Senado celebrará una sesión especial para ratificar a su presidenta provisional y a sus secretarios. Luego, a las 14, se procederá a la firma de actas, al alta en los servicios administrativos y a la asignación de los despachos.
Finalmente, el 1 de marzo de 2026 está prevista la apertura de sesiones ordinarias con la nueva conformación de ambas cámaras. En caso de empates o impugnaciones, la Cámara Nacional Electoral dispone la entrega de diplomas condicionales, y el Congreso resuelve a través de la Comisión de Poderes, para evitar vacancias legislativas. La sesión preparatoria suele transmitirse por cadena oficial y por señales parlamentarias, como parte de los mecanismos de transparencia institucional.
Todos los plazos están establecidos por la Ley 19.945 (Código Electoral Nacional) y por la práctica parlamentaria.
La vice marca límites: reafirmó que la conducción del Senado depende de reunir mayorías y se despegó de las críticas del Ejecutivo
Villarruel señaló durante la reunión que la capacidad de reunir mayorías es lo que permite conducir las sesiones del Senado y que, por lo tanto, no le corresponde intervenir en la definición del plan de labor. La aclaración se produjo luego de críticas provenientes del Ejecutivo sobre su rol en el tratamiento de iniciativas clave.
Mientras tanto, Bullrich continúa trabajando en la articulación de apoyos legislativos, con el objetivo de reunir los 37 votos necesarios para respaldar los proyectos del Gobierno.