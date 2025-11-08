La particular campaña de Patricia Bullrich para promocionar la carrera de investigador en la PFA

El Ministerio de Seguridad de la Nación abrió la inscripción para la nueva carrera de Investigador del Delito en la Policía Federal Argentina (PFA), orientada a profesionales que busquen incorporarse a tareas de investigación en el ámbito federal.
Patricia Bullrich anunció la convocatoria con un particular posteo a través de sus redes sociales al estilo Tío Sam, ícono de la propaganda bélica estadounidense. "¿Querés ser detective? Te buscamos", anunció el afiche de la convocatoria.
"Che, aspirante de Sherlock. ¿Querés ser detective y combatir el crimen organizado?". escribió Bullrich al presentar la convocatoria, acompañada por un afiche oficial con su imagen en tono de campaña de reclutamiento y el logo de la PFA.
Â¿QUERÃS SER DETECTIVE? TE BUSCAMOS.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 7, 2025
Nueva Carrera de Investigador del Delito para Profesionales del @DFI_Arg de la PFA.
ConocÃ© mÃ¡s ðð¼ https://t.co/pafKyux1ag pic.twitter.com/KMSjifxIeV
En Instagram, la funcionaria publicó un reel en el que se la ve hablando a cámara y realizando la misma convocatoria con un video, que muestra una foto del actor Benedict Cumberbatch personificando al detective en la serie de Netflix, Sherlock Holmes.
Según la PFA, la carrera "abre una nueva etapa dentro de la institución" y está pensada para "jóvenes graduados con vocación para enfrentar el crimen organizado". Incluye nueve meses de formación intensiva en investigación criminal, tecnología y práctica policial, y finaliza con el ingreso al rango de Subinspector.