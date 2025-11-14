Secciones
Tras meses de tensión, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se reunieron en el Senado

En diálogo con la prensa, la vicepresidenta aseguró que se trató de un encuentro positivo y constructivo. El mensaje de la titular del Ministerio de Seguridad.

Hace 2 Hs

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvieron este viernes un encuentro en el Senado de la Nación tras meses de diferencias y tensión.

"Fue una reunión positiva y constructiva, en tono muy amable", afirmó la titular de la Cámara alta. Y agregó: "Hablamos de los distintos proyectos de ley y sobre cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza, y ella me transmitió su idea para llevarlo adelante".

También insistió en remarcar los límites de sus funciones institucionales. "Y yo también le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara alta, porque yo no tengo facultades para obstaculizar o para, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario de la Cámara. Por eso quise hacerle la aclaración a ella, para que lo tenga presente: yo tengo facultades definidas por la Constitución y el reglamento de la Cámara, que apuntan a que se garantice la independencia de poderes y el respeto a las facultades del Poder Legislativo", señaló.

En otro pasaje, Villarruel reafirmó su voluntad de cooperación con el bloque oficialista. "De mi parte siempre hubo y siempre habrá colaboración, y me siento muy feliz de estar en el Senado de la Nación", sostuvo, para luego reiterar su impresión sobre el encuentro con Bullrich: "Todo fue muy amable".

La vicepresidenta volvió a resaltar su compromiso con el funcionamiento institucional: "Siempre trabajé para que se respete el mandato de la Constitución y el reglamento de la Cámara. Acá tiene que primar el acuerdo, y todas las normas que se promulgan y todos los acuerdos que se alcanzan provienen de la conversación y de la relación cordial con todos, más allá de que se esté en la antípodas políticas".

Qué dijo Patricia Bullrich tras su reunión con Victoria Villarruel

Tras la reunión, Patricia Bullrich también dejó plasmada su visión, más allá de sus declaraciones en televisión. En redes sociales, la funcionaria y senadora electa destacó el crecimiento del bloque oficialista en la Cámara alta. "Nuestro bloque pasa de 7 a 20 senadores y debemos construir una mayoría sólida y ordenada para que los proyectos que necesita el Presidente puedan ser tratados y votados", afirmó.

Bullrich aprovechó además para diferenciar los roles dentro del Senado. "La Vicepresidente se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional. Y es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la Presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara", agregó.

