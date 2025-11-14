Tras meses de tensión, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se reunieron en el Senado

También insistió en remarcar los límites de sus funciones institucionales. "Y yo también le quise comentar cómo es el manejo de la Cámara alta, porque yo no tengo facultades para obstaculizar o para, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario de la Cámara. Por eso quise hacerle la aclaración a ella, para que lo tenga presente: yo tengo facultades definidas por la Constitución y el reglamento de la Cámara, que apuntan a que se garantice la independencia de poderes y el respeto a las facultades del Poder Legislativo", señaló.