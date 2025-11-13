Secciones
SociedadEstilo de vida

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026

Las épocas festivas serán el momento perfecto para experimentar con estas nuevas tendencias de maquillaje.

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026
Hace 24 Min

Las nuevas temporadas son una gran oportunidad para  liberar la imaginación en el ámbito de la belleza. Si bien el estilo natural, como el nude y el efecto de "cara lavada", junto con los acabados monocromáticos inspirados en los años 90, marcan la pauta de la temporada actual, una revisión de las tendencias de belleza que dominarán 2026 revela una gran presencia del color. Las épocas festivas serán el momento perfecto para experimentar con estas tendencias de maquillaje futuras. Se puede liberar toda la creatividad y sacar a relucir las sombras de ojos más vibrantes y los labiales audaces que permanecen guardados.

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Esta temporada, tres tendencias de maquillaje conseguirán elevar cualquier look de fiesta. Es el instante de la verdad para probar con atrevimiento las propuestas que se verán el próximo año, dejando de lado los tonos neutros para abrazar una paleta más audaz. Estas ideas serán claves para asegurar un impacto visual, transformando un estilismo sencillo en uno memorable.

Tres tendencias en maquillaje que se serán la moda en Navidad y verano de 2026

Pestañas fantasía

En Berghain, el primer single del nuevo disco de Rosalía, Lux, la cantante luce un eyeliner en forma de alas. Aquello, además de un maquillaje prodigioso, en ciertas ocasiones —como cuando la catalana canta acostada— parece una preciosa extensión de sus pestañas. Las pestañas son, siempre que es posible, un elemento para soñar y casi volar. “Los ojos, chico, nunca mienten”, diría Tony Montana en Scarface (1983). El 2026 será el año de la mirada. Las pasarelas lo confirman. En Ulla Johnson, por ejemplo, las modelos lucen pestañas doradas a juego con el eyeliner. Y en Collina Strada, se vieron maravillosas extensiones rosas colocadas estratégicamente en el rabillo del ojo que recuerdan a las alas de Rosalía.

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026 vogue

Sombras acuarela

Si una persona no domina el arte de los pinceles y las brochas a la hora de aplicar las sombras de ojos, está de enhorabuena. Esta Navidad, adelantando una de las tendencias de maquillaje que dominará 2026, se aplicarán las sombras de ojos prácticamente con los dedos o, al menos, parecerá que se hizo así. Se llevarán colores audaces de efecto traslúcido que parecen sacados de una acuarela. Un ejemplo claro son las sombras amarillas extendidas por todo el párpado móvil y fijo que mostraron las modelos del desfile de Toga.

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026 Alessandro Zeno//LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT

Bocas poderosas

Que el nude no arruine un look de fiesta. Aunque el efecto ‘cara lavada’ sigue pisando fuerte, su principal ‘competidor’ también lo hace: las bocas a todo color. En Simone Rocha S/S26, las modelos llevan mensajes escritos en sus labios, algo similar al famoso ‘love you’ que luce la estudiante de Indiana Jones en la famosa escena de la primera película de la saga: En busca del arca perdida (1981). El común denominador de los labios que se lucirán esta Navidad es el color frutos del bosque: frambuesa, arándano o grosella. Las bocas serán poderosas o no destacarán.

Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo usar agua de romero para fortalecer el cabello y evitar la caída

Cómo usar agua de romero para fortalecer el cabello y evitar la caída

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

No se usará más la remera blanca básica: esta es la tendencia que viene a reemplazarla en 2026

No se usará más la remera blanca básica: esta es la tendencia que viene a reemplazarla en 2026

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

Cena de estrella: ¿qué comió Dua Lipa y cuánto pagó en Palermo tras el Boca-River?

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

¿Cómo se ven ahora los actores de Casí Ángeles?: ¡cómo crecieron!

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen
1

Escándalo en El Cadillal: la plana mayor de la Policía rinde un duro examen

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi
2

Piden investigar la presunta venta de una niña en Alberdi

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel
3

Rechazaron un planteo de De Vido y volverá a la cárcel

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna
4

Consejo Asesor de la Magistratura: rechazan la figura de un consultor externo para una terna

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental
5

El embarazo y los trastornos alimentarios: una historia sobre culpa y salud mental

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura
6

Se augura un debate con alto voltaje político en la Legislatura

Más Noticias
Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

Cuál es el condimento que combate la artrosis y que está en todas las cocinas

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

La receta de pan integral más fácil para el desayuno: sin amasar y con tan solo cinco ingredientes

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

Tristeza total: falleció una querida actriz de El Chavo del Ocho

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

¿Cuál es el signo que tendrá mala suerte durante el martes 11 de noviembre?

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Tristeza en La Voz: falleció a los 32 años un recordado participante del reality

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Alerta meteorológica amarilla: tormentas intensas avanzan desde el centro hacia el norte del país

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Los cinco pantalones que serán tendencia durante el verano de 2026

Comentarios