Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026

En Berghain, el primer single del nuevo disco de Rosalía, Lux, la cantante luce un eyeliner en forma de alas. Aquello, además de un maquillaje prodigioso, en ciertas ocasiones —como cuando la catalana canta acostada— parece una preciosa extensión de sus pestañas. Las pestañas son, siempre que es posible, un elemento para soñar y casi volar. “Los ojos, chico, nunca mienten”, diría Tony Montana en Scarface (1983). El 2026 será el año de la mirada. Las pasarelas lo confirman. En Ulla Johnson, por ejemplo, las modelos lucen pestañas doradas a juego con el eyeliner. Y en Collina Strada, se vieron maravillosas extensiones rosas colocadas estratégicamente en el rabillo del ojo que recuerdan a las alas de Rosalía.