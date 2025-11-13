Tres tendencias de maquillaje que serán las más usadas para las fiestas y el verano 2026

Las nuevas temporadas son una gran oportunidad para liberar la imaginación en el ámbito de la belleza. Si bien el estilo natural, como el nude y el efecto de "cara lavada", junto con los acabados monocromáticos inspirados en los años 90, marcan la pauta de la temporada actual, una revisión de las tendencias de belleza que dominarán 2026 revela una gran presencia del color. Las épocas festivas serán el momento perfecto para experimentar con estas tendencias de maquillaje futuras. Se puede liberar toda la creatividad y sacar a relucir las sombras de ojos más vibrantes y los labiales audaces que permanecen guardados.
Esta temporada, tres tendencias de maquillaje conseguirán elevar cualquier look de fiesta. Es el instante de la verdad para probar con atrevimiento las propuestas que se verán el próximo año, dejando de lado los tonos neutros para abrazar una paleta más audaz. Estas ideas serán claves para asegurar un impacto visual, transformando un estilismo sencillo en uno memorable.
Tres tendencias en maquillaje que se serán la moda en Navidad y verano de 2026
Pestañas fantasía
En Berghain, el primer single del nuevo disco de Rosalía, Lux, la cantante luce un eyeliner en forma de alas. Aquello, además de un maquillaje prodigioso, en ciertas ocasiones —como cuando la catalana canta acostada— parece una preciosa extensión de sus pestañas. Las pestañas son, siempre que es posible, un elemento para soñar y casi volar. “Los ojos, chico, nunca mienten”, diría Tony Montana en Scarface (1983). El 2026 será el año de la mirada. Las pasarelas lo confirman. En Ulla Johnson, por ejemplo, las modelos lucen pestañas doradas a juego con el eyeliner. Y en Collina Strada, se vieron maravillosas extensiones rosas colocadas estratégicamente en el rabillo del ojo que recuerdan a las alas de Rosalía.
Sombras acuarela
Si una persona no domina el arte de los pinceles y las brochas a la hora de aplicar las sombras de ojos, está de enhorabuena. Esta Navidad, adelantando una de las tendencias de maquillaje que dominará 2026, se aplicarán las sombras de ojos prácticamente con los dedos o, al menos, parecerá que se hizo así. Se llevarán colores audaces de efecto traslúcido que parecen sacados de una acuarela. Un ejemplo claro son las sombras amarillas extendidas por todo el párpado móvil y fijo que mostraron las modelos del desfile de Toga.
Bocas poderosas
Que el nude no arruine un look de fiesta. Aunque el efecto ‘cara lavada’ sigue pisando fuerte, su principal ‘competidor’ también lo hace: las bocas a todo color. En Simone Rocha S/S26, las modelos llevan mensajes escritos en sus labios, algo similar al famoso ‘love you’ que luce la estudiante de Indiana Jones en la famosa escena de la primera película de la saga: En busca del arca perdida (1981). El común denominador de los labios que se lucirán esta Navidad es el color frutos del bosque: frambuesa, arándano o grosella. Las bocas serán poderosas o no destacarán.