Tendencia en peinados: cinco consejos para cortar el flequillo en casa sin arruinarlo, según un estilista

¿Cómo cortar un flequillo en tu casa?

Según explicó Meerschaert, lo primero que la mujer en el video hizo correctamente fue mojar completamente su flequillo. El cabello debe estar húmedo antes de cortar, ya que esto garantiza precisión en el resultado final. Además, destacó que la mujer utilizó un peine largo para medir exactamente hasta dónde quería el largo del flequillo.