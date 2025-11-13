Tendencia en peinados: cinco consejos para cortar el flequillo en casa sin arruinarlo, según un estilista

El famoso peluquero de redes sociales, Jurgen Meerschaert, conocido como @hair.buddha, causó revuelo tras aplaudir un video viral de una mujer cortándose el flequillo ella misma. Meerschaert elogió la técnica utilizada por la joven en el clip. El estilista destacó que siguió al pie de la letra los pasos necesarios para conseguir un flequillo perfecto.
Este tipo de reconocimiento por parte de un estilista con tanta reputación provocó que el video ganara gran popularidad en redes sociales. La aprobación del peluquero sirve como sello de calidad para la técnica casera. Muchos usuarios buscarán ahora replicar este método.
¿Cómo cortar un flequillo en tu casa?
Según explicó Meerschaert, lo primero que la mujer en el video hizo correctamente fue mojar completamente su flequillo. El cabello debe estar húmedo antes de cortar, ya que esto garantiza precisión en el resultado final. Además, destacó que la mujer utilizó un peine largo para medir exactamente hasta dónde quería el largo del flequillo.
El estilista aseguró que el corte quedaría uniforme y bien estructurado gracias a este método. El siguiente paso que Jurgen aplaudió fue la colocación del segundo peine. La mujer lo posicionó encima del primero, en forma de sándwich, para asegurar suficiente presión.
El objetivo de usar ambos peines era evitar que el cabello se moviera durante el corte. "Esta técnica es clave para conseguir que el flequillo tenga la forma deseada", explicó el estilista. Resaltó la importancia de mantener un control total sobre el cabello.
Paso a paso, cómo cortar el flequillo según un estilista profesional
Los pasos son:
1. Mojar completamente el flequillo. Asegúrate de que esté totalmente húmedo antes de empezar a cortar.
2. Peinar con un peine largo. Peina el flequillo hasta la longitud que desees, ajustando el largo deseado.
3. Colocar un segundo peine. Ponerlo encima del primer peine, en forma de sándwich, para asegurar firmeza.
4. Girar ambos peines. Haz un giro de dos vueltas con los peines para generar la tensión necesaria en el cabello.
5. Cortar con tijeras. Realiza el corte de manera ligeramente irregular en la parte inferior para un efecto natural.