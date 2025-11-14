Tragedias distópicas, el ChatGPT y su efecto en la salud mental de nuestros hijos

Lutereau señala, entre otras cosas, que el uso del ChatGPT ha experimentado un cambio significativo: pasó de brindar funciones profesionales (como resúmenes de textos, por ejemplo) a ser una herramienta consultada por temas muy íntimos, como estados emocionales e inquietudes personales. Al punto que este es uno de sus usos más extendidos en el mundo, según la revista Harvard Business Review. Tal vez, el verdadero riesgo no radica en el hecho puntual de contarle cuestiones personalísimas a la IA -al fin y al cabo desde hace décadas venimos exponiendo desenfrenadamente nuestra intimidad y las de nuestras familias en las redes sociales-, sino en que el usuario empiece a descifrarse a sí mismo a partir del chat. Sucede que, al basarse en la conexión de palabras por promedio matemático (porque a muy grandes rasgos así trabaja), el funcionamiento de la IA opera como un acto de sugestión que ofrece diagnósticos generalizados. En el podcast, Lutereau remarca que el problema surge cuando el usuario renuncia a reconocer lo estrictamente singular de su experiencia vital y acepta una categoría prefabricada. Por ejemplo: autodiagnosticarse TDA o cualquier otro trastorno mediante un par de consultas con el ChatGPT. Parece insólito, pero ocurre. Y mucho.